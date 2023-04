Tommaso Paradiso: “Mio padre? Mai conosciuto, mi ha scritto ma…”/ “Mia madre mi ha ricoperto d’amore”

Tommaso Paradiso e il rapporto con la madre: “Mi ha cresciuto”

Tommaso Paradiso, ai microfoni del Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto ripercorrendo la sua infanzia senza un padre. L’artista è infatti cresciuto solo con sua mamma: “All’inizio non mi accorsi neanche di avere un padre. Per questo sorrido quanto ascolto certi discorsi sulla necessità delle due figure tradizionali come garanzia di una famiglia perfetta. Per me, bambino, era quella formata da mia madre e da me, la famiglia giusta”.

Tommaso Paradiso si è poi soffermato sul ruolo della madre nella sua crescita e formazione: “Mamma, per sopperire all’assenza di una figura maschile, è stata molto severa. Talvolta mi incuteva persino terrore, lo faceva per proteggermi, perché poi mi ha sempre ricoperto d’amore e di cura e mi ha sempre lasciato libero di fare la mia strada. ” Il cantante racconta quanto il legame con la madre sia vivo tutt’oggi: “Recentemente sono stato a pranzo con lei e a un certo punto, eravamo su una terrazza da cui Roma sembrava ancora più bella, si è messa a piangere. Era semplicemente contenta che fossimo insieme, tutto qui”.

Tommaso Paradiso e la mancanza del padre: “Mi ha scritto su Instagram, ma non ho mai risposto”

Tommaso Paradiso non ha conosciuto il padre, ma non ha mai avvertito la mancanza della figura grazie alla mamma che lo ha sempre sostenuto. Ai microfoni del Corriere della Sera, il cantante svela il rapporto con il papà e in che rapporti è attualmente.

“Non l’ho mai conosciuto. Si è fatto vivo solo una volta, su Instagram. Io avevo messo una frase tratta da un mio brano, “Dr. House”. In foto ero con Carlo Verdone, al quale voglio un gran bene. La frase che avevo postato era: “Ma forse cerco solo un padre”. Lui ha scritto sotto “Guarda che un padre tu ce l’hai”. Non ho mai risposto, non voglio farmi del male, non voglio cercare tormento. Non so cosa lui abbia fatto nella vita e il suo volto l’ho visto solo quella volta, quando sono risalito al suo profilo. Non ho provato emozioni. Lo schermo del cellulare raffredda, mette distanza. E poi ora non ho più paura del vuoto” afferma Paradiso.

