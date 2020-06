Tommaso Paradiso “mio padre mi ha abbandonato”/ “Si è rifatto vivo, ma…”

Pubblicità

Tommaso Paradiso a L’Intervista di Maurizio Costanzo ha parlato del complicato rapporto col padre: dall’abbandono al ritorno quando è diventato famoso. Un’infanzia difficile per l’ex frontman dei TheGiornalisti che si è raccontato a cuore aperto nel one man show in onda giovedì 4 giugno in seconda serata su Canale 5. Il cantautore e musicista si è confessato ricostruendo alcuni pezzi della sua vita partendo proprio dall’infanzia e dal rapporto con i genitori; un rapporto non semplice quello che ha vissuto con il padre che l’ha abbandonato quando aveva solo 6 mesi. Un abbandono che ha segnato l’infanzia e la vita del cantautore che deve tutto alla madre Nazaria e alla nonna che l’hanno cresciuto. Parlando proprio del padre ha dichiarato: “soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa… Avevo pochissimi mesi… Mi mettevo davanti alla porta per non farlo andare via… Terribile… “.

Tommaso Paradiso e il rapporto con il padre

Ma non finisce qui, visto che Tommaso Paradiso durante l’intervista ha raccontato quanto la madre Nazaria sia stata fondamentale nella sua vita. Importante anche nel rapporto con il padre, visto che ad un certo punto ha preso il coraggio e ha affrontato il padre: “mia madre gli ha detto: ‘Guarda che questo ragazzino non può continuare con questi sbalzi di umore, i pianti: o fai il padre o non fai il padre’… Lui non se l’è sentita e se ne è andato via…”. Un racconto toccante quello fatto dall’ex frontman dei TheGiornalisti che per la prima volta ha deciso di condividere alcuni momenti molto intimi della sua vita privata. Non solo, Tommaso Paradiso ha poi rivelato: “di recente si è fatto vivo…” con Maurizio Costanzo che l’ha incalzato chiedendo: “suo padre si è rifatto vivo perché lei è diventato Tommaso Paradiso?”. Il cantautore non si è tirato indietro nel rispondere e raccontare come sono andate le cose: “esattamente. Infatti non gli ho neanche risposto. La cosa paradossale è che mi ha commentato un post su Instagram: avevo pubblicato una foto con Carlo Verdone e ho scritto: ‘Forse cerco solo un padre’ abbracciando Verdone che, per me, è come se fosse stato un padre. Vedo tra i commenti, questa persona che scrive: ‘Tu guarda che un padre ce l’hai sempre avuto’… E poi scopro che è lui…”.



