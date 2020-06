Tommaso Paradiso, perché i The giornalisti si sono lasciati?/ “Un avvocato ha rotto le carte”

Pubblicità

Tommaso Paradiso ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo rivela alcuni retroscena sulla rottura con i TheGiornalisti, il gruppo musicale con cui ha condiviso diversi anni di grandissimo successo. Da “Completamente” a “Riccione”, i TheGiornalisti hanno fatto cantare e sognare il pubblico italiano negli ultimi anni, ma lo scorso settembre qualcosa è cambiato per sempre visto che la band ha annunciato la volontà di sciogliersi. Tutto è successo dopo il concerto – evento al Circo Massimo di Roma; un concerto in parte criticato per via di un “falso” sold out con biglietti rimasti invenduti fino a pochi giorni prima dell’evento. Polemiche a parte, i TheGiornalisti dopo il Love Tour al Circo Massimo hanno deciso di prendere strade diverse. Ma cosa è successo davvero? A rivelare qualche dettaglio in più ci ha pensato proprio l’ex frontman della band Tommaso Paradiso che, ai microfoni di Maurizio Costanzo, ha dichiarato: “qualche giorno dopo l’ultima data del Tour di Love (2019), entra nei TheGiornalisti questo avvocato che rompe le carte in tavola. Se non ci fosse stata questa figura- che avrebbe creato veramente dei brutti casini tra di noi- forse saremmo stati ancora insieme…”.

Tommaso Paradiso sui TheGiornalisti: “non sono mai tornato indietro”

Una rottura improvvisa quella tra Tommaso Paradiso e i TheGiornalisti che ha scosso i tantissimi fan della band. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che la band romana era considerata una delle conclamate promesse della musica italiana. Qualcosa però è improvvisamente cambiato visto che la band ha annunciato la volontà di separarsi. Molti pensano che dietro questa rottura ci sia prettamente il desiderio di Tommaso Paradiso di dedicarsi ad una carriera solista; carriera che ha peraltro iniziato poco dopo lanciando la hit “Non avere paura” seguita da altri due singoli inediti. Alla domanda di Maurizio Costanzo: “ci pensa a rimettersi insieme ai TheGiornalisti?”, Tommaso è stato diretto nel replicare: “no, nella vita non sono mai tornato indietro su qualcosa. Non credo nelle minestre riscaldate. Ormai è uscita tanto fuori la mia vena cantautorale, questo ha portato anche allo scioglimento… Gli ultimi due dischi li ho fatti da solo praticamente. Marco e Marco suonavano dal vivo”. Nulla da fare quindi, visto che Tommaso Paradiso a Costanzo ha confermato: “i The Giornalisti sono finiti per sempre”.



