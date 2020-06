Tommaso Paradiso/ “TheGiornalisti? Non torno indietro” (L’Intervista)

Pubblicità

Tommaso Paradiso ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo in onda giovedì 4 giugno 2020 in seconda serata su Canale 5. L’ex cantante dei The Giornalisti si racconta a cuore aperto: dal rapporto conflittuale con il padre che l’ha abbandonato a soli sei mesi fino al ruolo fondamentale della mamma Nazaria su cui ha rivelato: ” è la figura più potente della mia vita. La mia sola guida, la mia eroina, molto severa ma la miglior madre che potessi desiderare”. Quel padre che l’ha abbandonato quando era solo in fasce guarda caso si è rifatto vivo quando Tommaso è diventato Tommaso Paradiso, il frontman di una delle band di maggior successo degli ultimi anni. Il cantautore a Maurizio Costanzo ha raccontato che il padre si è fatto vivo commentando una sua foto su Instagram in cui abbracciava Carlo Verdone scrivendogli: “guarda che un padre ce l’hai sempre avuto”. Non solo, il cantautore ha anche parlato dello scioglimento dei The Giornalisti precisando che non ha mai pensato di tornarci insieme semplicemente perchè “nella vita non sono mai tornato indietro su qualcosa. Non credo nelle minestre riscaldate”.

Tommaso Paradiso, nuove canzoni da solista

Dopo lo scioglimento dai The Giornalisti, Tommaso Paradiso ha cominciato la sua carriera solista pubblicando diversi singoli di successo. Da “Non avere paura” a “I nostri anni” fino all’ultimo singolo “Ma lo vuoi capire”. Una carriera in ascesa per il frontman che lo scorso ottobre, dopo un concerto evento al Circo Massimo a Roma, ha deciso di mettere la parola “fine” alla band per una serie di motivi. Alcuni di questi li ha anche rivelati in esclusiva durante l’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. “Ormai è uscita tanto fuori la mia vena cantautorale, questo ha portato anche allo scioglimento… Gli ultimi due dischi li ho fatti da solo praticamente. Marco e Marco suonavano dal vivo” ha precisato Tommaso parlando dei svariati motivi che l’hanno spinto a lasciare i The Giornalisti. La carriera di cantante sta prendendo però direzioni anche del tutto nuove, visto che le sue canzoni sono diventate anche colonna sonora del film “Sotto il sole di Riccione” in arrivo su Netflix e non solo. Paradiso, infatti, ai microfoni di Costanzo parlando dei progetti futuri ha rivelato: “ho finito di scrivere un film con altri due sceneggiatori: Luca Infascelli e Chiara Barzini. Dovevamo girare in questi giorni ma poi è tutto slittato. Se amo la musica, devo dire che ancora di più amo i film (…) Sono malato di Antonioni, Fellini, Scola, Magni, Pietrangeli… La mia fidanzata Carolina non ne può più perché vediamo solo film fino al 1970”.



