Tommaso Paradiso video Non avere paura/ Parata di star: Fiorello, Jovanotti, Elisa…

Tommaso Paradiso lancia il video di “Non avere paura” dopo la rottura con i Thegiornalisti. Il cantautore romano inaugura così la sua carriera da solista con un brano che ha già totalizzato oltre 5 milioni di stream su Spotify. Nel video, che celebra l’amore, c’è una vera e propria parata di star. Si parte con l’appuntamento romantico di una coppia. Il ragazzo, interpretato da Mauro Lamentai, lega una benda attorno agli occhi della fidanzata, interpretata invece da Irene Vetere. Così l’accompagna in un posto misterioso. Una volta sciolto il nodo, si dischiude un mondo straordinario: la festa è animata da un carosello di personaggi che danno vita d una grande festa. L’euforia dell’incontro è protagonista del singolo scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust. La canzone racconta dunque le sensazioni che solo un rapporto speciale può suscitare. Il video, girato dagli YouNuts!, si avvale della partecipazione di diversi personaggi del cinema e del mondo dello spettacolo. Da Fiorello a Isabella Ferrari, passando per Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Elisa, Francesca Michielin e Jovanotti.

TOMMASO PARADISO, VIDEO “NON AVERE PAURA” DOPO ADDIO A THEGIORNALISTI

Tommaso Paradiso guarda avanti dopo la decisione di lasciare i Thegiornalisti per intraprendere la carriera da solista. Tanti i dubbi che si affacciano all’orizzonte, ma il cantautore non ha paura di fallire. E “Non avere paura” è anche il titolo del suo primo singolo inedito uscito con l’etichetta Island Records. A neppure un mese dall’uscita, la canzone si piazza nella top ten di tutte le classifiche. Da Apple Music a Spotify, da iTunes a FIMI/Gfk. E questo a conferma del grande amore del pubblico nei confronti del cantautore. Ma la canzone è anche la colonna sonora del trailer della seconda stagione di “Baby”, la serie originale italiana Netflix prodotta da Fabula Pictures che sarà disponibile dal 18 ottobre. Tommaso Paradiso, a proposito della canzone, ha spiegato che «racconta le sensazioni che solo una relazione speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata in ogni momento, anche quando è notte, anche quando si è soli».





© RIPRODUZIONE RISERVATA