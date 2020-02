Tommaso Paradiso/ Video: “Rottura Thegiornalisti? Verità venuta a galla” (L’Assedio)

L’intervista della puntata de L’Assedio del 26 febbraio a Tommaso Paradiso è iniziata con qualche riferimento scherzoso da parte della conduttrice al fatto che il cantautore, nonostante il successo, soffra ancora d’ansia quando si tratta di interviste. Ma l’intervista, poi, è andata liscia come l’olio, e nonostante qualche lieve momento di imbarazzo che lo faceva balbettare Tommaso Paradiso ci ha raccontato un po’ di sé e di cosa vorrebbe dalla vita. Ad esempio, il suo ideale di vita si contrappone completamente al suo tenore attuale: da piccolo è rimasto affascinato dalla vecchia figura di prete, avendo fatto la scuola con i preti, e ad oggi si sente ancora attratto dalla vita campestre. L’ex cantante dei Thegiornalisti ha detto che gli piacerebbe molto andare a letto presto in compagnia di una tisana, svegliarsi quando canta il gallo e godersi la tranquillità della campagna… sicuramente una vita molto diversa da quella da pop-star.

TOMMASO PARADISO A L’ASSEDIO

Il cantautore ha spiegato meglio il motivo della sua separazione dai Thegiornalisti, dicendo che già prima della scissione facesse musica da solo e che poi quella musica uscisse sotto il nome dell’intero gruppo. «Noi adesso ci sentiamo: Marco Rissa lo sento tutti i giorni e ci vogliamo molto bene. Ci siamo semplicemente chiariti: è stata una cosa che doveva molto probabilmente avvenire. Inizialmente c’è stata una reazione brusca, ma poi si metabolizza la cosa, si parla e la verità viene a galla», ha affermato, doveva succedere proprio come succede quando finisce una relazione amorosa, in maniera naturale e inevitabile. Paradiso ha poi negato di averlo fatto per soldi, spiegando che il contratto sia rimasto lo stesso di prima della scissione, perché si trattava di una separazione necessaria dal punto di vista artistico. Momento giusto per annunciare che ci sarà presto una nuova hit estiva, che ormai è pronta e lui è sicuro che funzionerà, ma per adesso l’ha sentita solo il manager tramite messaggi vocali. Con un po’ di malizia, Daria Bignardi gli ha chiesto “per un’amica” se gli piacciano le Milf, dato che lui sembra piacere proprio a tutte e a tutti, compreso il cane Ugo che non lo lascia mai.





