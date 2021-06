Tommaso Paradiso Vs vocali velocizzati su WhatsApp/ Dai suoi “10 minuti” al “2x”

“Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice”. Canta così Tommaso Paradiso in una delle sue più celebri canzoni, ed è proprio di messaggi vocali che è tornato a parlare in una storia pubblicata su Instagram che ha poi scatenato commenti e qualche discussione. Da alcuni giorni Whatsapp ha introdotto una nuova funzionalità che riguarda proprio i messaggi vocali e che permette di ascoltarli ad una velocità fino a 2 volte maggiore. Una novità da tanti apprezzata da molti, invece, criticata. Tra questi secondi c’è proprio il cantante, ex frontman dei TheGiornalisti, Tommaso Paradiso. L’artista ha così affidato a Instagram il suo pensiero sui messaggi vocali velocizzati, motivandolo con una serie di metafore.

Tommaso Paradiso: “Vocali velocizzati? Come ascoltare una canzone dal telefonino”

“Ascoltare i vocali a 1.5 o 2.0 è come guardare un film mentre stai scrollando su Instagram, – ha esordito Tommaso Paradiso nel suo post su Instagram, e continuando – è come ascoltare una canzone dal telefonino, è come fumare l’iqos, è come studiare Kant sul bignami, è come non voler affrontare il problema, è come prendere la strada più breve, è come non godersi il viaggio, è come non dare il giusto peso alle cose”. Insomma, è chiaro che Paradiso non apprezzi la novità introdotta da Whatsapp che è invece apprezzata da molti altri. Tra questi c’è Benjamin Mascolo, ex di Benji e Fede, che ha così commentato le parole di Paradiso: “Ahaha amo Tommy ma sto giro 1.5 tutta la vita. Chi ci capisce qualcosa a 2.0 è un genio invece”.

