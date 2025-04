Tommaso Parazzoli è tra ospiti del programma televisivo evento dal titolo “Viva la danza” dell’Étoile Roberto Bolle. Il ballerino, famoso in tutto il mondo, torna in prima serata su Rai1 per omaggiare una delle arti più amate del nostro Paese: la danza. Il giovane ballerino di tip tap è pronto a condividere per la prima volta il palcoscenico con Roberto Bolle in una serata che si preannuncia davvero unica nel suo genere. A soli 18 anni, Tommaso si è fatto conoscere a livello mondiale per il suo innato talento nel tip-tap vincendo il titolo di campione del mondo. Un riconoscimento importante per Tommaso che scoperto la passione per il tip-tap studiando presso la Bernstein school of musical theatre.

Proprio il giovane campione di tip-tap intervistato da La Repubblica ha raccontato: “ero alla Bernstein School di Bologna per studiare musical, ma quando ho scoperto la coreografa Gillian Bruce mi ha spalancato il mondo del tap facendomi appassionare in maniera irreversibile”.

Tommaso Parazzoli, chi è il campione di tip-tap italiano

Il talento di Tommaso Parazzoli ha conquistato non solo il titolo di campione mondiale di tip-tap, ma anche la televisione. Pochi mesi fa, infatti, Tommaso ha deciso di mettersi in gioco partecipando all’ultima stagione di “Dalla strada al palco”, il talent show condotto da Nek e Bianca Guaccero e dedicato alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia. Una partecipazione che ha lasciato il segno, visto che Tommaso si è fatto notare da critica e pubblico conquistando di fatto l’accesso alla finale dove si è esibito in un pezzo proprio con il conduttore – cantante Nek.

A distanza di pochi mesi, Roberto Bolle ha annunciato la presenza di Tommaso nel variegato cast di “Viva la danza”, il prestigioso programma televisivo organizzato dall’etoile che ha espressamente richiesto la presenza del campione di tip-tap. Chissà cosa avranno preparato, insieme, per stupire il pubblico di Rai1.