Tommaso Petroni, chi è successore di generale Figliuolo/ È Cavaliere della Repubblica

Tommaso Petroni è il maggior generale dell’Esercito designato da Mario Draghi come successore di Francesco Paolo Figliuolo al vertice dell’organizzazione per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia di Covid-19. L’uomo di fiducia del Premier entrerà in servizio domani, 1° aprile. Al suo fianco nella nuova Unità avrà una parte del personale della struttura di supporto alle attività del commissario straordinario e una parte del personale al servizio del Ministero della Salute.

Nonostante ricopra un nuovo ruolo, si tratta di un volto già noto: prima dell’emissione del nuovo Dpcm, infatti, il maggior generale era alla guida dell’area logistico-operativa della Struttura commissariale diretta fino a quel momento da Francesco Paolo Figliuolo. Adesso Tommaso Petroni prenderà il suo posto, assumendone anche gli incarichi: dal potenziamento della rete ospedaliera alle assunzioni del personale sanitario anti-Covid, fino al reperimento di vaccini e farmaci.

Tommaso Petroni, chi è successore di generale Figliuolo: una lunga carriera militare alle spalle

Tommaso Petroni, il successore del generale Francesco Paolo Figliuolo ai vertici dell’Unità per l’organizzazione del completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia di Covid-19, ha sessant’anni, è originario di Canosa di Puglia e si è arruolato nell’Esercito nel 1981. Da giovane ha conseguito un master di secondo livello in management dei materiali complessi e svolto un corso di perfezionamento post-lauream in management della logistica.

La sua carriera militare è ampia: ha prestato servizio in missioni in Kurdistan, Somalia e Kosovo oltre che al quartier generale della Nato a Valencia, ricoprendo vari incarichi di comando. È per questi motivi che ha ricevuto diverse onorificenze, venendo anche eletto Cavaliere della Repubblica. Dall’ottobre 2018 ad aprile 2021, nell’ultimo incarico prima di inserirsi nel team a contrasto del Covid-19, il maggior generale a Roma ha svolto gli incarichi di capo reparto Trasporti e capo reparto Materiali occupandosi della gestione di tutti i trasporti nazionali ed internazionali a supporto di Enti e Reparti dell’Esercito italiano.











