Tommaso Ragno, presunto compagno di Iaia Forte/ Lei: “L’amore…”

Oggi Iaia Forte si racconterà in tv e i fan sono curiosi di sapere se la sua liason con Tommaso Ragno sia vero o meno e se, soprattutto, dopo oltre un anno dalla pubblicazione della foto che li ritrae insieme, i due siano ancora una coppia. La bella e grande attrice di tv e teatro, è stata già sposata in passato ma dopo la fine del suo matrimonio ha conservato con il marito un ottimo rapporto che, a quanto pare, non ha infastidito quello che possiamo definire il suo nuovo compagno ovvero Tommaso Ragno. L’attore, di recente sbarcato anche negli Usa tra i protagonisti di Fargo 4 al fianco di Salvatore Esposito e non solo, è stato già fidanzato dell’attrice in passato ma dopo una lunga relazione durata sette anni sembra che il loro amore sia finito in standby per poi risbocciare due anni dopo e lei stessa lo ha confermato pubblicato la foto che la ritrae con lui al grido di #love.

Chi è Tommaso Ragno? Attore di teatro e tv e presunto compagno di Iaia Forte

Classe 1967, Tommaso Ragno è un attore italiano che si è formato presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi e che ha fatto della recitazione e dei viaggi la sua ragione di vita forse proprio insieme a Iaia Forte. I due condividono entrambi queste passioni anche se non si vedono spesso in balia del gossip e nemmeno pronti a dare in pasto ai social la loro vita privata. Ma cosa è successo tra loro e come va la loro relazione? Sarà lei a darci qualche risposta in più oggi pomeriggio su Rai1 raccontandosi a Serena Bortone nella nuova trasmissione.

Ecco la foto che l’attrice ha postato su Instagram ormai qualche mese fa:

