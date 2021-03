Tommaso Stanzani, Amici 2021/ Peparini attacca: “Tanto fisico, poca improvvisazione”

E’ finalmente arrivato il momento di vedere il bravo Tommaso Stanzani sul palco del serale di Amici 2021. Secondo le prime anticipazioni della puntata sembra che per lui non ci sarà motivo di preoccupazione nonostante i presupposti della vigilia che sono sembrati un po’ complicati per via dell’attacco di Veronica Peparini. La prof punta molto su Samuele e la sua caratteristica ovvero quella dell’introspezione e dell’improvvisazione, trovando Tommaso (e Alessandro in realtà) molto debole in questo tanto da fargli recapitare in casetta una lettera con un guanto di sfida che metterà a confronto proprio loro e il suo pupillo. Tommaso ha sorriso un po’ perché non si trova solo fisico ma anche intenso nella sua interpretazione e così non si è di certo tirato indietro assaporando il gusto della sfida. A quanto pare, però, alla fine il ballerino dovrà arrendersi visto che andrà allo scontro con Samuele ed un suo passo a due, uscendone sconfitto.

Tommaso Stanzani, il pattinatore arrivato ad Amici 2021

Questo metterà a rischio la permanenza di Tommaso Stanzani nella scuola di Amici 2021 e al serale? Sembra proprio di no visto che il suo nome non risulta tra gli eliminati della serata, almeno per questo sabato. Ma chi è il ballerino e da dove viene? Classe 2001, nato a Bologna ma cresciuto a Sant’Agata Bolognese, il suo inizio è stato con il pattinaggio sin dall’età di tre anni. La sua passione gli è stata trasmessa dai suoi genitori, entrambi pattinatori ma alla fine ha deciso di coltivare un interesse per il pattinaggio artistico e poi di lasciare i pattini per approdare ad Amici 2021. Avrà fatto bene?

