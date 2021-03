Tommaso Stanzani, Amici 2021/ Perde contro tutti ma piange per Leonardo

Tommaso Stanzani perde con Giulia e Rosa ad Amici 2021 e la Celentano si infuria

Tommaso Stanzani è uno dei fiori all’occhiello di questo serale di Amici 2021 soprattutto per via di quello che Alessandra Celentano continua a dire di lui complimentandosi e portandolo sul palmo di una mano. Ancora una volta il ballerino sarà chiamato a cimentarsi in coreografie corali e in assoli ma sarà proprio in quest’ultimo caso che perderà per ben due volte facendo infuriare Alessandra Celentano. La maestra di certo non se la prenderà con lui ma con i giudici che continuano a votare senza guardare bene quelle che sono le esibizioni in scena sul palco. In particolare, Tommaso si scontrerà contro i due colossi di questa edizione ovvero Giulia e Samuele e perderà mestamente tra il silenzio di tutti ma sarà nella manche successiva che Alessandra Celentano si infurierà, ovvero quando i giudici assegneranno la vittoria a Rosa di Grazia ritenendola più a fuoco del suo pupillo.

Tommaso Stanzani piange per Leonardo al ballottaggio ad Amici 2021

La lite segnerà gran parte della puntata di Amici 2021 soprattutto quando Stefano De Martino si schiererà dalla parte di Tommaso Stanzani ma rimane il fatto che il ballerino porterà a casa due sonore sconfitte non senza polemiche. Il momento in cui si lascerà andare alle lacrime, però, sarà quello in cui ci sarà il rischio di perdere Leonardo. Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che proprio nel finale di puntata, quando il cantante andrà al ballottaggio e rischierà di uscire, lui piangerà disperato. Cosa succederà una volta tornati in casetta se proprio il cantante dovrà lasciare la scuola?

