Tommaso Stanzani/ Dai pattini ad Amici 2021, quale sarà il suo futuro?

Tommaso Stanzani ospite a Verissimo

Tommaso Stanzani di nuovo in tv al sabato anche se non si tratta del palco di Amici 2021 ma di quello di Verissimo. Il ballerino è stato eliminato ormai una settimana fa dalla scuola ma le polemiche non si placano soprattutto perché altri ragazzi, meno talentuosi di lui, sono ancora nella scuola. Per fortuna Silvia Toffanin ha deciso di andare incontro ai suoi fan che sono rimasti ancora a quella sera, alle sue lacrime e alle lacrime di Leonardo, per portare in tv, al sabato pomeriggio, la storia di un ragazzo che ha fatto del lavoro duro il suo baluardo. La carriera di Tommaso Stanzani è cominciata sui pattini all’età di 3 anni, una passione che gli hanno trasmesso i suoi genitori entrambi pattinatori ed è proprio in questa veste che, ormai cinque anni fa, nel 2016, si è presentato a Italia’s Got Talent per conquistare i giudici presenti e il pubblico a casa.

Tommaso Stanzani dal pattinaggio alla danza e Amici 2021

Alla fine, però Tommaso Stanzani ha deciso di lasciare il pattinaggio e appendere al chiodo quei pattini che lo hanno portato lontano tra competizioni nazionali e internazionali, per dedicarsi alla danza. Nel 2019 ha lasciato la sua città natale, Bologna, per trasferirsi a Genova e iscriversi all’Experience Company di Naima Academy e un anno dopo, sul finire del 2020, è riuscito ad entrare nella scuola di Amici quando il programma era già iniziato e, senza scoraggiarsi, ha conquistato il suo posto nella scuola e al fianco dei suoi compagni che lo hanno apprezzato non solo per le sue doti ma anche per il suo essere amico e per le sue doti di imitatore. La fine del suo percorso, ma non nella sua carriera, è arrivata nel serale di Amici 2021 al termine del ballottaggio con Sangiovanni ed Enula e non prima di aver pattinato nello studio della scuola. Cosa racconterà oggi a Verissimo che ancora non sappiamo?

