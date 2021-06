Tommaso Stanzani di Amici 20 festeggia il diploma/ Zorzi assente, ecco perché

È un giorno speciale per Tommaso Stanzani. Il ballerino, concorrente nell’ultima edizione di Amici, può finalmente abbandonare la tensione di questi giorni e festeggiare insieme ai suoi cari il traguardo appena raggiunto: il diploma. Ieri, su Instagram, Tommaso pubblicava storie con figli di appunti per la ripetizione e con l’immancabile colonna sonora “Notte prima degli esami”. Questa mattina, a quelle storie, si aggiungono quelle dei festeggiamenti: Tommaso gioisce della fine dell’esame insieme ai suoi genitori e, probabilmente, a qualche amico, stappando fuori la scuola anche una bottiglia di champagne. Un momento di gioia e spensieratezza per il ballerino che si prepara ora a buttarsi in nuovi ed importanti progetti lavorativi.

Tanti sono i fan di Tommaso Stanzani che hanno notato l’assenza nelle storie dei festeggiamenti pubblicate dal ballerino di Tommaso Zorzi. È ormai noto che i due siano una coppia ma, spulciando nelle storie di Zorzi, notiamo che è da tutt’altra parte insieme a sua madre e sua sorella. Non c’è però da temere: è probabile che i due si incontreranno e festeggeranno nelle prossime ore. Intanto ricordiamo che Tommaso, dopo Amici 20, è stato scelto per formare il cast artistico della prossima edizione di Battiti Live 2021, lo show organizzato da Radio Norba che si prepara a tornare in onda su Italia 1, come sempre condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

