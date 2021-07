Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi / Insieme a Battiti Live: la foto intenerisce i fan

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi al centro della scena sui social, in occasione della quinta puntata di Battiti Live 2021. La nuova coppia si mostra ancora una volta pubblicamente, sul profilo ufficiale di Zorzi, in uno scatto che li ritrae amorevolmente vicini. La coppia sembra molto affezionata alla terra pugliese, dove ha avuto modo di annunciare ai tanti fan l’ufficialità della propria relazione. In questi giorni sia Zorzi che Stanzani hanno ricevuto tantissimi messaggi da parte dei follower, che li seguono con grande coinvolgimento e affetto. Quella di questa sera è l’ultima puntata di Battitti Live e qualcuno sente già la nostalgia di Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, che naturalmente continueranno ad animare i propri profili sociali con gli aggiornamenti sulla loro storia d’amore.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi felici a Battiti Live

Questa è l’ultima sera che Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani trascorrono in Puglia e per l’occasione hanno deciso di festeggiare in una villa privata situata all’interno dell’hotel che li ha ospitati durante il soggiorno. Ora che la loro relazione è diventata ufficiale, Zorzi e Stanzani aggiornano passo dopo passo i propri fan. E in questi giorni, non a caso, li hanno coinvolti con post e storie nei momenti romantici che hanno trascorso circondati nella natura e nella tranquillità. L’ultimo esempio è la partecipazione a Battiti Live, dove si mostrano felici insieme davanti alle telecamere.

