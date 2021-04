Tommaso Stanzani eliminato ad Amici 2021?/ Balla sui pattini e Arisa gli propone di..

Tommaso Stanzani eliminato ad Amici 2021?

Tommaso Stanzani è pronto a rimettersi in gioco ad Amici 2021 forte del fatto che il pubblico a casa lo ha messo tra i preferiti ma sicuro anche che la strada da fare per lui è ancora lunga. Dopo una vita dedicata al pattinaggio, il bel giovane ha deciso di appendere al chiodo i suoi pattini e presentarsi ad Amici 2021 per tentare la strada del ballerino non senza critiche, soprattutto all’inizio. Rimane il fatto che Tommaso si è messo sotto, ha lavorato sodo ed è riuscito a tenersi stretto il banco durante il corso dei mesi e, poi, di sbarcare al serale di Amici 2021 senza mai molte pretese. Tutto quello che ha portato a casa è stato guadagnato con il sudore della fronte e questo gli ha permesso di farsi amare anche dai colleghi, Martina su tutti, e dagli insegnanti. La sua corsa però sta per esaurirsi visto che le anticipazioni di Amici 2021 non lasciano pensare a niente di buono.

Secondo quanto riporta il Vicolodellenews sembra proprio che Tommaso Stanzani sarà chiamato ad esibirsi ad Amici 2021 scendendo in campo contro Alessandro con un guanto di sfida che lo vedrà uscire da perdente. Alla fine toccherà ai professori dargli il colpo di grazia quando manderanno al ballottaggio Alessandro, Enula e Tommaso e sarà a quel punto che proprio il ballerino tirerà fuori i pattini per danzare sulle note di Skyfall di Adele. Alla fine scopriremo che proprio lui è l’eliminato e tutti finiranno in lacrime mentre Maria de Filippi si dirà molto dispiaciuta della sua uscita ma sicura che avrà un futuro splendido davanti a lui. Arisa a quel punto gli propone di prendere parte al suo prossimo video.

