Tommaso Stanzani ha un fidanzato: chi è Oreste/ E su rottura con Tommaso Zorzi: “L’ho lasciato io perché…”

Tommaso Stanzani ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin nella puntata odierna di Verissimo. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è sbilanciato sulla sua vita privata e sulla fine della sua relazione con Tommaso Zorzi, perché è finita con Tommaso Stanzani? I due sono stati insieme per circa un anno ed è finita a causa di Zorzi stando alle dichiarazioni dello stesso: “Senz’altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso.” Silvia Toffanin ha riportato parte di queste dichiarazioni a Tommaso Stanzani prima è rimasto spiazzato: “Lui si è preso le colpe? Ah si?”

E poi Tommaso Stanzani sulla rottura con Tommaso Zorzi ha confessato: “Io penso che la colpa è divisa cinquanta e cinquanta” Subito dopo Silvia Toffanin gli ha spiegato che l’ex fidanzato aveva rivelato che tra di loro era rimasta un’amicizia. E a questo punto Stanzani ha fornito la sua versione: “Io non volevo che finisse all’epoca, io ero innamorato ma sono stato io a prendere questa decisione pur non volendo prenderla però adesso ragionandoci penso che ho fatto bene. Lui è una persona talentuosa, intelligente, educata ma non fa per me nel senso che ha un modo diverso rispetto a me di amare le persone”

Durante la chiacchierata a Verissimo, Tommaso Stanzani ha annunciato di avere un fidanzato, Oreste Gaudio: “C’è qualcuno e sto bene. Lui è proprio una persona dolce che ha saputo raccogliere i miei tanti piccoli pezzi prima ancora che io mi accorgessi di essere distrutto e per ora è stata la prima persona che è riuscita a capirmi al 100% pur non volendo io che mi capisse. È una persona speciale e si chiama Oreste”

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi che fino a venerdì scorso era nel cast fisso dei ballerini di Viva Rai2 ha parlato della sua esperienza nello show di Fiorello rivelando dettagli sulla brutta caduta di Arisa avvenuta durante una recente puntata e immediatamente diventata virale: “L’avevamo provata tante volte e non era successo nulla ma lei ha messo dei trampoli e mi ha fatto fare una caduta a delfino.”

