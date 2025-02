Molti lo ricordano per la sua esperienza tra i banchi di Amici, ma non solo: il nome di Tommaso Stanzani ha movimentato parecchio il mondo del gossip negli ultimi mesi. Infatti, dopo aver vissuto una storia d’amore con Tommaso Zorzi, il ballerino pare aver voltato definitivamente pagina. Ad oggi infatti non sembra sentire la mancanza del suo ex fidanzato, dato che al suo fianco ci sarebbe un’altra persona. Si chiamerebbe Oreste, un ragazzo conosciuto in una discoteca milanese la scorsa estate.

In realtà non è del tutto chiaro se sia effettivamente il nuovo fidanzato o se si tratti di una frequentazione in corso, ad ogni modo con lui al suo fianco, Tommaso ha ritrovato la serenità. Per quanto riguarda la relazione con Zorzi, il ballerino ha confermato di aver preso la decisione di mettere la parola fine insieme a lui. “Quando è finita io non volevo che finisse ma ragionandoci abbiamo fatto bene”, ha detto in una intervista rilasciata in tv di recente.

“A due anni di distanza mi sono reso conto che lui è molto intelligente, talentuoso, ma non fa per me. Ha un modo diverso di amare rispetto a come vedo io l’amore”, ha spiegato ancora Tommaso Stanzani. Indipendentemente dal fatto che oggi il ballerino abbia iniziato un nuovo capitolo o meno, la storia con Zorzi è chiusa e non si pente di aver preso quella decisione.

Le sue attenzioni sono rivolte ad Oreste, il misterioso nuovo fidanzato, che ha saputo capirlo più di ogni altro. “E’ molto dolce e ha saputo raccogliermi in tanti piccoli pezzi, prima ancora che mi accorgessi di essermi distrutto”, ha detto. Vedremo cosa accadrà tra l’ex concorrente di Amici e il nuovo compagno, di certo oggi Stanzani ha ritrovato la serenità e sente finalmente di essere nella direzione giusta.

