Tommaso Stanzani/ Il cocco della Celentano si becca un 4 e Rosa…

Tommaso Stanzani è il pupillo di Alessandra Celentano ad Amici 2020, almeno per adesso. L’unica insegnante che fino a questo momento era rimasta senza concorrenti in gara alla fine ha concesso il suo primo sì e a goderne (o farne le spese, questo lo capiremo presto) è stato proprio il bel ballerino classico. Tommaso ha avuto modo di affrontare Riccardo sabato scorso, vincere la sfida e ottenere il suo banco e rimpolpare così la classe vuota della Celentano che oggi avrà modo di farlo esibire in una coreografia un po’ particolare visto che chiederà a Rosa di Grazia di mettersi in mezzo allo studio per fare quello che sa fare meglio, la statuina. Le cose non vanno meglio al suo pupillo. Secondo le anticipazioni del pomeridiano di Amici 20 di oggi, infatti, il ballerino alla fine della coreografia si beccherà un sonoro 4 dalla sua maestra che, però, gli confermerà la maglia.

Ma chi è Tommaso Stanzani? Chi ha seguito il pomeridiano di Amici 20 ha imparato a conoscere il bel pattinatore che, ad un certo punto, ha deciso di mollare tutto per dedicarsi alla danza non senza bastoni tra le ruote da parte della madre, la prima che Tommaso ha chiamato non appena ottenuta la maglia e tornato in casetta. La donna lo ha definito il suo combattente, la sua macchina da guerra e adesso dovrà fare con la danza quello che ha fatto con il pattinaggio. Tommaso Stanzani è nato il 21 marzo 2001 a Bologna. ha iniziato a pattinare a 3 anni con i suoi genitori ma tre anni fa ha poi deciso di smettere mollando anche le gare a livello professionale proprio per il ballo, avrà fatto bene?



