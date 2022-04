Tommaso Stanzani “Io e Tommaso Zorzi abbiamo avuto una crisi”/ “Ho lanciato le scarpe e…”

Tommaso Stanzani ha avuto una crisi con Tommaso Zorzi: “Ho tirato le scarpe e…”

Tommaso Stanzani ha rivelato di aver avuto una crisi con Tommaso Zorzi. Il ballerino di Amici lo ha rivelato in un’intervista rilasciata al sito Whoopsee. La relazione tra i due procede a gonfie vele anche se le piccole incomprensioni non mancano. In un’intervista a Verissimo, Tommaso Zorzi aveva raccontato che Stanzani era molto geloso tanto che da un po’ di tempo non poteva mettere piede in discoteca. Le sue dichiarazioni trovano conferma nelle parole di Tommaso Stanzani che ha rivelato un retroscena curioso sul loro rapporto: “In realtà una crisi c’è stata, ma semplicemente perché io sono geloso, ma non geloso di cosa fai. Diciamo che io sono uno che sta molto attento ai piccoli dettagli. Quindi una volta mi aveva infastidito una cosa che lui aveva fatto, che per lui non era niente e invece per me era tanto”.

Tommaso Stanzani ha proseguito rivelando di aver lanciato delle scarpe addosso a Zorzi: “Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui che ne ha tante di scarpe, ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciare le scarpe, non addosso, bastava fare disordine perché lui non sopporta il disordine. Ho iniziato a prendere queste scarpe e ho iniziato a lanciarle a caso per la casa in modo molto tranquillo. Però ci sta anche un po’ litigare altrimenti”. Il ballerino per ripicca ha giocato con i nervi di Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi ha subito replicato però a queste dichiarazioni. L’ex gieffino ha scritto “Ma non è vero” accanto a delle emoji raffiguranti una risata.

Tommaso Stanzani ha però rivelato che con Tommaso Zorzi ha vissuto anche dei momenti belli. Il ballerino di “Amici” ha raccontato in un’intervista a Whoopsee: “Di ricordi belli ne ho davvero tanti. Sarà scontato da dire però è vero. Ricordi come una festa che ha fatto per me in Puglia, ma anche i momenti privati quando siamo sul divano con i nostri animali”. Una storia d’amore nata per caso dopo che Tommaso Stanzani era uscito dalla scuola di Amici. Il ballerino aveva raccontato: “Diciamo che avevo un po’ paura ad uscire con lui perché Tommaso era un personaggio molto famoso ed io ero appena uscito da Amici, ma appena l’ho visto si è subito presentato bene: mi aveva aperto la porta dell’auto, mi aveva preso lo zaino”.

I due convivono assieme a Milano. Lo aveva confessato lo stesso Stanzani in un’intervista a Verissimo ribadendo che la convivenza procedeva bene e che non mancavano le discussioni: “L’amore tutto bene, abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene. Da quando è nato l’amore, noi siamo rimasti attaccati. Adesso stiamo iniziando a darci un po’ di spazi. Stiamo insieme perché ci divertiamo, non perché siamo gelosi di quello che fa l’altro. Gli ho detto anche una cosa un po’ da sfigatino. Gli ho detto che lo vedo anche come il mio migliore amico, perché lui è una persona con cui mi diverto e con cui mi confido. Adesso stiamo vivendo insieme a Milano. Poi, ovvio, ci sono dei momenti in cui si litiga un pochino, anche perché lui è pazzerello, però tutto sommato va bene”, aveva confidato.











