Tommaso Stanzani: “L’amore finisce quando non…”/ Esce il nuovo singolo dell’ex Amici, “M’ama non m’ama”

Amici, Tommaso Stanzani si prepara per il nuovo progetto

Dopo l’esordio TV nell’arte, ad Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani si prepara per il nuovo debutto con M’ama non m’ama. Si tratta del rilascio del nuovo singolo intimista che l’ex concorrente ballerino ad Amici pubblica anticipando un nuovo album in uscita per il 2024.

Luca Jurman, arriva la replica a LDA/ S'infiamma la polemica su Amici 23!

«L’amore finisce quando non ci si completa», fa sapere il ballerino di VivaRai2 che pubblica il nuovo brano “Mama non m’ama”, una canzone d’amore che anticipa l’EP in uscita nel 2024. E il nuovo brano non è dedicato a Tommaso Zorzi, ormai ex fidanzato dichiaratamente omosessuale dell’ex Amici, meglio noto come il vincitore di Grande fratello vip 5.

Amici 23, Mew e Matthew avvistati insieme a Milano/ Foto e dettagli: Natale romantico per la coppia

Dopo “Origami” e “Flor de Luna”, nell’ultimo anno si è concesso del tempo per affinarsi nel canto, studiando e concedendosi a un nuovo team di produzione, trovando nella scrittura che é la valvola di sfogo per antonomasia dell’ex Amici, a quanto pare. Le nuove produzioni in formato di canzoni diventeranno un EP nel 2024, o almeno questo é stando alle novità che si apprendono di Tommaso Stanzani.

Tommaso Stanzani si racconta a tutto tondo

Che M’ama non m’ama sia dedicata a Tommaso Zorzi?

«Questa no- fa sapere il diretto interessato Tommaso Stanzani, che poi non nasconde retroscena più intimi della sua vita sentimentale-. Ovviamente ho scritto qualcosa dedicato a lui, ma lo tengo per me. Non ho intenzione di far uscire il brano, è qualcosa che ho fatto per me. Qui racconto la storia di una mia amica che ha subito ghosting. Lui è sparito, lei lo ha aspettato, noi amici le davamo consigli che ovviamente non ha seguito. Allora un giorno ha voluto chiamare una cartomante. Mi è venuta voglia di scrivere questa canzone».

Maria De Filippi: "Non venne preso, fu..."/ Il retroscena della promozione di Stefano De Martino ad Amici 9

Questo, mentre -in concomitanza con l’intervista ripresa su Cosmopolitan- intanto, per la quota di Amici 22, Angelina Mango si prepara per il debutto al Festival di Sanremo 2024….











© RIPRODUZIONE RISERVATA