Tommaso Stanzani professionista ad Amici 2021?/ Maria de Filippi vorrebbe…

Tommaso Stanzani professionista ad Amici 2021? E’ questa la notizia o, meglio, il rumor del momento che riguarda proprio il bel pattinatore che ha appeso al chiodo i suoi pattini per tentare la strada della danza con il benestare dei suoi genitori, professionisti del settore. Tommaso è entrato nel cuore del pubblico per la sua educazione e la sua voglia di lavorare duramente e le sue lacrime, in onda proprio sabato durante la sua eliminazione, hanno spezzato il cuore di tutti tanto da dare il via ad una serie di polemiche che ha sconvolto i social. L’eliminazione di Tommaso a favore di ballerine molto meno portate e brave di lui, ha creato scompiglio in rete tanto che adesso si fanno sempre più insistenti le voci che lo danno per sicuro professionista di Amici.

Tommaso Stanzani professionista ad Amici 2021?

Al momento non si tratta di una notizia ufficiale, ma si tratta invece di un’indiscrezione lanciata dal settimanale Vero che rivela che per lui dovrebbe essere già pronto “un posto nel cast della prossima edizione”. Quindi i fan non lo rivedranno molto presto sul palco di Amici 2021, a meno che per lui non ci sia una proposta lavorativa che gli sarà consegnata magari nella finale, ma il prossimo anno, a partire da settembre, quando il talent ricomincerà la sua corsa con nuovi ragazzi. Nel rumor non sono stati aggiunti ulteriori dettagli ma quello che è certo è che un’occasione del genere sarebbe l’occasione giusta per Tommaso Stanzani per fare della danza una professione e, soprattutto, per continuare ad imparare come è successo ad altri prima di lui.

