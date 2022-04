Tommaso Stanzani provocato in un post della Celentano/ La risposta “Non capireste”

Alessandra Celentano con un suo post su Instagram ha scatenato involontariamente alcune proteste e il suo ex alunno Tommaso Stanzani dopo essere stato involontariamente tirato in ballo è intervenuto per dire la sua. La maestra del reality show è apparsa molto triste per l’eliminazione, da molti ritenuta ingiusta, di Carolina e l’ex ballerino di amici è stato tirato in ballo per via della sua eliminazione dal reality a metà del serale dello scorso anno molto simile a quella della ballerina che ha lasciato il reality durante l’ultima puntata.

Tommaso Stanzani è intervenuto in prima persona su Twitter per rispondere a tutti i detrattori che lo accusano di non voler fare il ballerino perché dopo il reality si è dedicato oltre alla danza anche ad altri progetti: “Se ballo nell’ultima fila come contorno in una compagnia in automatico divento un grande ballerino?” ha risposto provocatamente il ragazzo, precisando: “è una provocazione a certi tweet che leggo. Potrei spiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po’ di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico ma tanto so che non capireste”.

In risposta a tutte le accuse ricevute, Tommaso Stanzani ha voluto precisare il modo in cui si era presentato lo scorso anno all’interno del reality show: “Io mi sono presentato come ballerino modern che ha sempre detto di voler fare televisione”.

In molti utenti si sono dimostrati d’accordo con le parole del ballerino dimostrandoli tutto il loro supporto e la loro comprensione, soprattutto per il nuovo percorso artistico che il fidanzato di Tommaso Zorzi sta cercando di intraprendere da quando ha dovuto abbandonare la scuola di amici.

Potrei rispiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po’ di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico (di qui sono super soddisfatto) ma tanto so che non capireste. ☀️ — Tommaso Stanzani (@tommistanza) April 16, 2022













