Tommaso Verdini, arrestato figlio di Denis per commesse Anas/ Gip: “ai domiciliari con accusa di corruzione”

ARRESTATO IL FIGLIO DI DENIS VERDINI: LE ACCUSE DEL GIP DI ROMA

Tommaso Verdini, figlio dell’ex senatore Denis Verdini, è stato arrestato e posti ai domiciliari nell’ambito di una indagine della Procura di Roma su presunte commesse Anas: secondo le prime informazioni circolate dall’ANSA, tra le varie accuse si ipotizzano corruzione, reati di turbativa d’asta e traffico di influenze illecite. Dopo la firma dell’ordinanza del gip sulla misura cautelare nei confronti di altre quattro persone, di cui due con misure interdittive, Tommaso Verdini è stato posto agli arresti domiciliari.

Prodi: "Atreju? Invitano Musk, vivono in un mondo diverso"/ "Hanno avuto il buonsenso di non chiamarmi"

Già lo scorso luglio, dunque ben 5 mesi prima di essere arrestato, Tommaso Verdini era stato oggetto di perquisizioni insieme ad altri indagati da parte della Guardia di Finanza: nel procedimento già allora le ipotesi di reati dalla corruzione fino al traffico di influenze sul fronte Anas, la società del gruppo FS Italiana che si occupa di infrastrutture stradali, gestendo un’ampia rete di statali e autostrade di interesse nazionale.

Pensioni 2024/ Pochi giorni all'emendamento, si "salvano" quelle di vecchiaia

CHI È TOMMASO VERDINI: RISTORATORE, ‘COGNATO’ DI SALVINI, FIGLIO DELL’EX SENATORE

Il figlio di Denis Verdini, arrestato questa mattina, rimarrà ai domiciliari almeno per 12 mesi: così dice la misura interdittiva disposta dal gip della Capitale dopo l’apertura nei mesi scorsi del fascicolo d’indagine atto a ricostruire il sistema di consulenze e appalti pubblici banditi dalla società di Stato che gestisce le arterie stradali del Paese. Come ribadiscono le fonti dirette alle agenzie, i vertici di Anas sono per ora del tutto estranei alle indagini.

Tommaso Verdini è figlio dell’ex senatore condannato per bancarotta fraudolenta in appello lo scorso 3 maggio 2022, ma è anche “cognato” del vicepremier Matteo Salvini: la fidanzata del leader leghista infatti, Francesca Verdini, è sorella del giovane imprenditore fiorentino oggi interessato dalle indagini sulle commesse Anas. In attesa di avere una posizione ufficiale della difesa che mostri la versione di Tommaso Verdini, del classe 1990 non si sa moltissimo rispetto a vita privata e vicende lavorative: come riporta “La Repubblica”, il figlio di Verdini è sposato con Flavia Domitilla Samorì e ha due figli piccoli appena nati. Tommaso Verdini è giornalista pubblicista con studi in Canada, oltre che imprenditore su diversi campi: ha fondato il marchio Pastation, un ristorante specializzato in pasta, ma risulta – sempre a “Rep” – anche intermediario per un fondo di investimenti immobiliari arabo. Negli anni d’oro di Matteo Renzi alla guida del Partito Democratico, Verdini jr prese anche la tessera del Pd: «Fa l’imprenditore e gestisce il patrimonio immobiliare di famiglia», raccontano persone vicine a Tommaso Verdini sentite in forma anonima da “La Repubblica”, da alcuni anni ha aperto una sua società di lobbing dal nome “Inver”, pare quella finita nell’inchiesta sulle presunte commesse Anas.

IMBALLAGGI/ Il Nuovo Regolamento dell'Ue accoglie le richieste dell'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA