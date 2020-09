Tommaso Zorzi a rischio eliminazione?/ Prima la febbre e poi le frasi contro la Ruta “Le diamo fuoco?”

TOMMASO ZORZI A RISCHIO ELIMINAZIONE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Tommaso Zorzi a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2020? Non sono stati momenti facili quelli per Tommaso Zorzi nella casa in questi giorni ma finalmente sembra essere arrivata una luce in fondo al tunnel, almeno si spera. A dare noia all’influencer in queste settimane è stata una fastidiosa sinusite che lo ha costretto ad uscire una prima volta con tanto di controlli e tamponi prima di rientrare, e poi una seconda che ha fatto preoccupare tutti. In un primo momento si è parlato di un ricovero urgente per via della febbre troppo alta ma a poche ore dalla puntata, lunedì scorso, finalmente Tommaso Zorzi è rientrato tranquillizzando tutti. Qualche giorno dopo ha finalmente chiuso i conti anche con la febbre regalando al pubblico battute, divertenti siparietti, scherzi ed imitazioni. Possiamo dire ufficialmente che il suo Grande Fratello Vip è iniziato ad un passo dal rischio ritiro?

DALLE FRASI CONTRO LA RUTA A LORELLA CUCCARINI E PLATINETTE

Dall’altra parte, sulla sua partecipazione, si è allungata l’ombra della squalifica e tutto per via di alcune frasi pronunciate ai danni di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020. Tutto è cominciato quando in salone si sono radunati tutti e lei si è addormentata sul divano stanca morta tanto che i ragazzi le parlavano senza ottenere risposta a quel punto ecco arrivare la frase choc, almeno a detta di Deianira Marzano che l’ha sottolineata sul suo account Instagram: “Perché non le diamo fuoco?” e poi: “Perché non facciamo un rito vudù?”. Secondo l’influencer le frasi erano rivolte proprio a Maria Teresa Ruta e quindi lo renderebbero squalificabile proprio come è successo in passato per altre frasi. Ma davvero uscirà dal programma per questo questa sera? Alle frasi choc dette in casa ai danni della sua compagna di viaggio si sono aggiunte, via via, anche quelle contro Lorella Cuccarini e Platinette che, a suo dire, sarebbero contro i gay: “Ultimamente la Cuccarini mi sta sul ca… Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. Quando non c’è un etero che ha ballato ‘La notte vola’ da quando è nata quella canzone” e su Platinette: “Ggliene ho dette di tutte quelle che avevo. Gliele continuerò a dire fino a che avrò fiato in corpo. Tu ti approfitti delle battaglie che hanno fatto le persone prima di te per permetterti di fare quello che fai in televisione. E poi dici che la legge contro l’omotransfobia è un vittimismo degli omosessuali, che sei contro il matrimonio gay e le adozioni gay”. Quello che è certo è che Tommaso Zorzi, dimentica la febbre, non avrà di sicuro dei freni al GF Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA