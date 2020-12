Tommaso Zorzi abbandona il Grande Fratello Vip 2020?/ “La mia avventura finisce qui”

Tommaso Zorzi abbandona ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip 2020? Dopo aver minacciato più volte di lasciare il reality, Zorzi, dopo la puntata con Alfonso Signorini, ha annunciato nuovamente l’intenzione di ritirarsi. A scatenare la reazione sono stati alcuni tweet della sorella Gaia che, commentando la nomination a Stefania Orlando, ha preso le difese di quest’ultima minacciando di entrare nella casa per nominare direttamente il fratello. Secondo quanto ha raccontato Tommaso, le parole della sorella Gaia rappresenterebbero un chiaro segnale della fine della sua avventura. “Lei ha detto ‘entrerei per metterlo in nomination’. Lei mi stava mettendo in guardia fidatevi. Per fare quei tweet significa che anche lei ha capito. Mi sta dando un messaggio Gaia”, ha detto Tommaso. Stesso messaggio che gli starebbe inviando anche il suo agente utilizzando come foto del suo profilo Instagram l’immagine di Stefania: “Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui ha fatto quella cosa è per farmi capire che sono arrivato”, ha aggiunto.

TOMMASO ZORZI VERSO IL RITIRO? SFOGO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Tommaso Zorzi, dunque, abbandonerà davvero il Grande Fratello Vip 2020? Protagonista indiscusso del reality, animatore della casa e produttore delle numerose dinamiche, dopo tre mesi, Zorzi appare stanco al punto da pensare seriamente al ritiro. Il colpo definitivo che lo sta spingendo ad una profonda riflessione è arrivato durante la puntata nel corso della quale è stato squalificato Filippo Nardi. Il confronto con Stefania Orlando pare abbia lasciato delle ferite nel suo cuore. “La mia avventura finisce qui. Poi farmi passare come cattivo amico no. Pure Stefania in puntata c’ha giocato un po’ dai. Sto diventando apatico rispetto a tutto. Il malessere ce l’ho dentro. Non è che voglio uscire per far festa, so che non posso. Però ho mia mamma, è il primo Natale senza la nonna. Sono sfinito davvero, mi sento nel pallone. Ho la testa che mi scoppia ragazzi sono serio”, ha concluso. Tommaso resterà fermo sulla propria posizione abbandonando davvero il reality?



