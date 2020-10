Tommaso Zorzi “Adua del Vesco ha detto che Morra è gay”/ “Basta lacrime e rosario!”

Tema caldo della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2020 è stato sicuramente il momento in cui Adua del Vesco ha dovuto affrontare le confessioni che ha fatto proprio in relazione al suo passato con Massimiliano Morra. In particolare, l’attrice ha lasciato intendere che i motivi che l’hanno spinta a non parlare della sua relazione con lui e, soprattutto, delle dolorose cause che l’hanno portata a chiudere con lui, erano proprio legati all’omosessualità del suo compagno. A differenza di quanto è successo con Gabriel Garko, di cui conosceva il segreto, con Massimiliano Morra è stato diverso. Parlando con le ragazze nella casa ha lasciato intendere proprio che il suo ex sia gay e il video ieri sera è stato mostrato a tutta la casa mettendo in crisi l’attrice che si è sciolta in lacrime fingendo di aver detto “e lei” e non gay.

TOMMASO ZORZI CONTRO ADUA DEL VESCO “HA DETTO CHE MASSIMILIANO MORRA E’ GAY”

Il discorso non ha convinto il pubblico a casa ma nemmeno i suoi coinquilini della casa del Grande Fratello Vip tant’è che, subito dopo la puntata, Tommaso Zorzi ha commentato l’accaduto con Elisabetta Gregoraci e la Contessa Patrizia de Blanck convinto che Adua abbia sbagliato a mentire in diretta e che doveva assumersi la responsabilità di quello che ha detto invece di “piangere con il rosario in mano a fare la Agnese dei Promessi Sposi, eh no amore, non è che lo ha detto… è gay e la produzione non si prende la briga di fare una cosa del genere se non ha controllato… se tu dici cose false io ti faccio causa, ti faccio un c*lo così in Tribunale..”.

Ecco il video del momento:

tommaso che ci regala gioie anche dopo la diretta #GFVIP pic.twitter.com/MHEd09AuIG — sara;| 𝑡𝑖𝑐𝑠🥥 (@bbianconeraa) October 2, 2020





