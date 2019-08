Tommaso Zorzi aggredito da una donna/ Video, “Mi ha insultato dandomi del froc*o”

Brutta disavventura vissuta da Tommaso Zorzi nelle ultime ore e documentata attraverso il profilo Instagram dal 24enne giovane rampollo milanese visto sul piccolo schermo non solo nel reality show “Pechino Express” e salito agli onori delle cronache durante la prima edizione di “Riccanza”: infatti, attraverso un post apparso nelle ultime ore sul suo account, Zorzi ha mostrato di essere stato vittima di una aggressione a sfondo omofobo da parte di una donna bionda con gli occhiali da sole incontrata per strada e che, stando almeno alla sua versione (dato che la clip dura solo pochi secondi e non mostra i secondi antecedenti al fattaccio), dopo averlo riconosciuto, ha cominciato a insultarlo. “Ho tanta voglia di farle fare una bella figura di m…” ha scritto in calce alla didascalia che accompagna il video Zorzi, spiegando di voler rendere di dominio pubblico l’accaduto.

L’AGGRESSIONE A TOMMASO ZORZI

“Stavo camminando per strada quando una donna ha iniziato a insultarmi dandomi del frocio”: è così che Tommaso Zorzi ricostruisce l’accaduto, fornendo i dettagli dell’aggressione da parte della donna che compare nel breve video che lui ha avuto “la prontezza di riprenderla”: dell’episodio, come detto, si intravedono solo gli ultimi secondi quando alla donna che si sta allontanando l’ex volto di “Riccanza” dice “Tu mi dai del gay, ma sei pazza!”, e scatenando così la reazione di quest’ultima che si vede tornare sui suoi passi e prendere a borsettate il 24enne influencer milanese che, come è noto, da tempo ha fatto coming out raccontando prima ai suoi genitori e all’amica Aurora Ramazzotti e poi anche sul piccolo schermo di essere omosessuale. Il video si interrompe su un video-selfie del ragazzo e non è possibile vedere altro ma nel giro di pochi minuti sono diverse le reazioni dei suoi follower e di altri personaggi ViP all’all’aggressione.

LA SOLIDARIETA’ DI GABRIELE PARPIGLIA

Tra i commenti di solidarietà al video postato da Tommaso Zorzi sul suo profilo Instagram e in cui denuncia che una donna l’ha riconosciuto per strada e gli ha dato del “frocio” c’è quello del giornalista, autore tv ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia: “Tommy, sai già cosa penso di te e quanto ti stimo ma la figura di m… non basta” ha scritto il diretto interessato spiegando che per certe persone non basta solo far perdere loro la faccia ma dovrebbe anche segnalare il caso alle autorità competenti e taggando il profilo della Polizia di Stato. “Allarga il messaggio: l’hai ripresa per spu****rla, giusto, ok, ma anche perché questo non deve accadere a nessun altro!” aggiunge Parpiglia, spiegando pure a Zorzi che “oggi è una borsetta ma magari domani una pietra o una chiave in un occhio o chissà…”. Va detto inoltre che accanto al messaggio del giornalista sono centinaia gli attestati di stima al ragazzo da parte degli altri utenti e tra i quali molti lo invitano a denunciare l’accaduto alle autorità competenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA