Tommaso Zorzi “Amicizia con Oppini? Speciale e intima”/ “Gli racconto tutto e..”

Gli Oppiners ieri sono stati felici. In un primo momento hanno visto insieme Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a Il Punto Z in streaming fino alle 21.30 circa, un paio di ore dopo si sono trasferiti su Canale5 dove il loro momento insieme è andato avanti proprio sul palco del Maurizio Costanzo Show. Risultato? I due amici sono stati ospiti per un duetto canoro e non solo visto che hanno raccontato anche del loro rapporto dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare, Tommaso ha spiegato di aver superato il momento della “sbandata” per il figlio di Alba Parietti e di essere pronto ad avere un’amicizia speciale con lui adesso e anche ieri sera ha svelato: “Ogni volta che qualcuno mi chiede “Allora cosa siete?” perde un po’ la voglia di farlo perché non ama molto questo tipo di domande e di etichette.

Tommaso Zorzi “Amicizia con Oppini? Speciale e intima”

Ma ieri sera Tommaso Zorzi ha voluto farlo parlando di un’amicizia speciale e di momenti che sono diventati importanti per lui visto che Francesco Oppini è adesso il suo confidente: “Quello che abbiamo io e Francesco è più di una storia, perché noi abbiamo un’intimità che va oltre l’amore in senso lato. Con Francesco mi confido, riesco a parlare, riesco a fare una serie di cose che non riuscivo a fare. L’intimità è una delle conquiste più grandi che puoi raggiungere con una persona”. L’influencer poi fa notare che molte persone stanno insieme ma senza essere intimi ma che loro invece riescono ad esserlo senza stare insieme.

