Tommaso Zorzi/ Armando Condemi? Finto fidanzato! Ma lui s’innamora davvero…

Tommaso Zorzi ha finto di essersi fidanzato con Armando Condemi ma le cose gli sono sfuggite di mano. L’ex protagonista di Riccanza alcuni giorni addietro ha pubblicato un post intento a scambiarsi un romanticissimo bacio con colui che avrebbe dovuto essere il suo “Genitore 2”. “Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. – ha scritto sul suo profilo di Instagram – È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”. La storia d’amore però, era stata messa in piedi per “scherzo”, studiando tutto nei minimi dettagli: dalla scelta del fidanzato “falso” fino al primo bacio e il post correlato per poterlo presentare. Peccato che le cose, abbiano preso una piega particolare e Tommaso si sia preso una cotta reale per la falsa dolce metà. “Oggi ci siamo visti senza telecamere e mi piace di brutto. Mi sento un imbecille, mi piace tanto”, ha raccontato sul suo canale YouTube dove racconta la sua vita e realizza delle interviste.

Tommaso Zorzi si innamora davvero del suo finto fidanzato

Tommaso Zorzi ha poi spiegato di essersi baciato sul serio con Armando Condemi: “Ci siamo baciati davvero. Ho sentito quella cosa che quando la senti è lei. Sto impazzendo mi sembra di vivere un film. Mi sono preso una cotta per il mio finto fidanzato. Penso anche che lui si sia preso una cotta per me”, ha aggiunto. Poi ha precisato di non sentirsi in questo modo da molto tempo. “Ho le farfalle nello stomaco. Adesso mi fa strano tutta questa situazione. Non so come comportarmi, mi piace sul serio. Alla fine ci siamo piaciuti davvero con la persona scelta per fare il finto fidanzamento”. “Ammetto che inizialmente ho esordito con un gran bel vaffanculo, ma poi è stato amore. È stato uno dei video che mi ha fatto più ridere degli ultimi tempi, e non solo fra i tuoi. Ad ogni modo, siete carinissimi e dopo il primo momento di imbarazzo c’era una bellissima sintonia (mi auguro non fosse solo apparente). Chissà, magari quest’anno il Natale davvero ti ha dato culo”, gli scrivono gli estimatori tra i commenti: cosa succederà?

