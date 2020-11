Tommaso Zorzi attacca Dayane Mello/ “Scrive un copione anche con Adua del Vesco” (Grande Fratello Vip)

Tommaso Zorzi continua a distinguersi al GF Vip per il suo occhio ipercritico nei confronti di tutto ciò che accade nella spiatissima Casa. L’influencer, nelle passate ore, ha voluto convocare nella stanza blu la giovane Rosalinda/Adua Del Vesco per metterla in guardia da una presunta trappola in atto: “Non vorrei che tu fossi vittima della ragnatela di Dayane”, ha esordito il 25enne rivolgendosi all’attrice. “Non vorrei che lei si fosse scritto un canovaccio rispetto a questa cosa del vostro innamoramento per… agitare un po’ le acque”, ha proseguito Zorzi. Il riferimento è al presunto innamoramento che la modella brasiliana avrebbe confessato nei confronti della sua “amica speciale” ma che, secondo il buon Zorzi, altro non è che una strategia per attirare l’attenzione degli spettatori e dello stesso Alfonso Signorini. “A volte lei è molto intelligente e sa schiacciare dei pulsanti perchè sa esattamente che reazione provocano nelle persone”, ha osservato ancora il giovane conversando con Adua. Al tempo stesso però potrebbe essere una strategia secondo Tommaso anche la piccola crisi che avrebbe scatenato in Adua, a favor di telecamera dopo le sue parole: “Secondo me lei gode un po’ di questa cosa”, ha commentato il gieffino riferendosi ancora alla Mello.

TOMMASO ZORZI, SOSPETTI SULLA “STRATEGIA” DI DAYANE MELLO

Da buon osservatore, Tommaso Zorzi ha ricordato a Rosalinda/Adua come l’amica Dayane Mello avesse sempre detto sin dall’inizio di volere una storia dentro al GF Vip. “Non vorrei che tu stessi male per una cosa che, lato tuo è evidente che non c’è o comunque è un’amicizia, lato suo, non vorrei che lei ti strumentalizzasse sotto un punto di vista che sa che sei la persona con la quale ha legato qui dentro”, ha spiegato l’influencer cercando con delicatezza di spiegare il suo punto di vista su una questione molto delicata che si è venuta a creare nella Casa. Nelle ore che precedono la nuova puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi insieme ai suoi amici Francesco Oppini e Stefania Orlando ha messo ampiamente in dubbio l’atteggiamento della modella brasiliana, a suo dire una stratega. Zorzi continua a credere che la Mello voglia a tutti i costi una storia nella Casa da vivere sotto l’occhio indiscreto delle telecamere, come dimostrerebbero i suoi precedenti avvicinamenti a Enock, Denis, Oppini ed ora ad Adua. Secondo Tommaso inoltre sarebbe stata eccessiva anche la reazione della gieffina nei confronti dello scontro con Stefano Bettarini in merito alla loro vecchia storia. I dubbi dell’influencer non si placano: “Lei ha un canovaccio, un copione, che si scrive strada facendo”, ha ribadito il ragazzo, prima di rivelare i suoi sospetti anche ad Adua.



