Tommaso Zorzi/ Attacca Giulia Salemi “ha sempre fatto i magheggi e sotto i miei occhi”

Gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip sono più che mai accesi in queste ultime ore che separano l’inizio della nuova puntata e Tommaso Zorzi si è reso suo malgrado protagonista di un nuovo scontro con i Prelemi. Tutto ha avuto inizio dopo la scoperta da parte di Pierpaolo Pretelli del tappo di una bottiglia di vino in magazzino e che gli ha fatto ipotizzare che qualcuno l’avesse consumata in solitaria. Intuizione corretta dal momento che a usufruirne senza invitare tutti gli inquilini sarebbero stati proprio Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Zenga, su ammissione degli ultimi due. Da qui un nuovo acceso scontro con l’influencer milanese che di contro si è difeso ribadendo come un simile accadimento sia già successo in passato con gli stessi Prelemi.

La discussione si è quindi spostata in veranda dove Tommaso ha ammesso: “Io ho visto una bottiglia in magazzino e ho detto, andiamo a bere!”, ma per lui non si è trattato di un gesto poco carino dal momento che lo stesso avrebbero fatto anche Pierpaolo e Giulia in passato. “Giulia ha sempre fatto i magheggi e sotto i miei occhi”, ha tuonato ancora Zorzi, giustificando il suo gesto verso il quale non prova alcun rimorso. “Se abbiamo già avuto quattro bottiglie e lei come al solito finisce sempre a bere più degli altri…”, ha aggiunto Tommaso, lanciando nuove frecciatine alla Salemi.

TOMMASO ZORZI, SCONTRO ACCESO CON PIERPAOLO E GIULIA

Le incomprensioni tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi proseguono anche in maniera indiretta ed a farne le spese è stato nuovamente Pierpaolo Pretelli. L’influencer 25enne ha ribadito la sua intenzione di non parlare con l’italo-persiana ma non ha nascosto che in passato abbia dovuto “subire” una serie di atteggiamenti non carini rispetto ai quali sarebbe sempre rimasto in silenzio. “Se non ti va di parlare con lei, parla con me!”, lo ha intimato Pierpaolo, ma Zorzi ha proseguito per la sua strada: “Ma no, non sei mica la sua coscienza!”. Tommaso nel corso dell’accesa discussione ha approfittato anche per ribadire l’atteggiamento “attaccabrighe” di Giulia Salemi tanto da aggiungere stizzito: “Poi dice che io la provoco. Che venga a fare le battute a me!”. Solo successivamente con tono adirato Zorzi ha raggiunto l’influencer “power” nell’oblò dove la discussione è proseguita senza possibilità di trovare un punto di incontro: “Non hai avuto il coraggio di venire a dirlo in faccia a me! Che c’entrano gli altri? Falle a me le tue battute!”, ha tuonato il ragazzo che, senza neppure attendere la replica della giovane ha preferito allontanarsi pur mantenendo ben saldi i suoi dubbi sulla ragazza che un tempo dichiarava essere sua amica.



