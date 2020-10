Tommaso Zorzi/ Attacco a Patrizia de Blanck: “Dimmi le cose in faccia!”

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 si scontra con Patrizia de Blanck: “Dimmi le cose in faccia!”

Lo scontro tra regine è finalmente andato in scena: Tommaso Zorzi da una parte e Patrizia de Blanck. Questo è quello che ci ha regalato in questi giorni il Grande Fratello Vip 2020 è stato proprio un vero e proprio scontro tra i due perché la Contessa è rea di aver parlato con gli altri dell’influencer mentre lui non c’era accusandolo di essere un po’ ambiguo nei suoi comportamenti. Inutile dire che Tommaso ha sentito tutto dall’altra stanza e così ha deciso di intervenire subito affrontando la Contessa e invitandola a parlare con lui invece di andare in giro per la casa a parlare male di lui perché alla fine tutto viene a galla. Le cose non vanno bene per la Contessa che, dopo lo scontro con il suo coinquilino, è finita in giardino a parlare ancora di lui anche alla presenza di Stefania Orlando, lasciando intendere che non è molto convinta che lui sia davvero sincero al 100% e che forse anche lui è un po’ giocatore puntando sui dubbi e i punti deboli degli altri.

Tommaso Zorzi e lo scherzo a Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020

Ma Tommaso Zorzi non ha avuto solo il tempo di far infuriare Patrizia de Blanck ma anche di prendere in giro le Rutas. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è tornato il momento dello scherzo e sul ‘palco’ sono saliti proprio l’influencer e Stefania Orlando che urlando e strepitando in giro per casa, hanno pensato bene di sconvolgere Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria convinte che i due stessero litigando davvero. In un primo momento, mentre i due se ne dicevano di ogni, le due assistevano senza proferire parola ma regalando al pubblico una serie di smorfie che, siamo sicuri, passeranno alla storia del programma. Solo alla fine i due hanno svelato la verità alle amiche che non hanno potuto far altro che complimentarsi con loro e con Stefania Orlando per l’ottima performance.



