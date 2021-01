Tommaso Zorzi “Avevo un uomo nudo nella stanza..”/ “Mia madre ci ha trovato a letto!”

Tommaso Zorzi ha ancora delle rivelazioni bomba da fare al Grande Fratello Vip 2020. Dopo tutti questi mesi passati sotto i riflettori, il giovane influencer ha avuto modo di mettere in fila nuovi racconti che hanno fatto sorridere gli abitanti nella casa ma anche quelli fuori e, soprattutto, il suo pubblico che adesso non fa altro che immagina la sua mamma con la sua bella vestaglietta e il caffè in mano, pronta a bussare alla porta della camera del figlio trovandosi davanti un uomo nudo. Ebbene sì, avete capito bene. L’influencer ha raccontato di aver portato a casa un uomo dopo una serata in un locale, uno pieno di tatuaggi e un po’ “tarchiato” con il quale poi ha passato la notte fino a quando la mattina, verso le 8, la mamma non ha iniziato a bussare in mondo insistente alla porta per farsi aprire.

Tommaso Zorzi “Avevo un uomo nudo nella stanza..”, il racconto al Grande Fratello Vip 2020

A quanto pare la donna era preoccupata che suo figlio potesse aver combinato dei guai visto che sentiva puzza di fumo provenire dalla sua camera ma in realtà Tommaso Zorzi era a letto con questo uomo che poi, a suo dire, non avrebbe più rivisto. La madre non solo si è ritrovata davanti il figlio imbarazzato ma poi, guardando nello specchio, si è accorta anche della presenza di questo misterioso uomo nudo lanciando un grido assordante e mettendolo in fuga. La signora Armanda Frassinetti ha poi sgridato il figlio invitandolo a non portare questa gente in casa ma quello che sappiamo, almeno dal racconto di Zorzi, quello in particolare non vi ha fatto più ritorno e non ha nemmeno risposto ai messaggi.

Ecco il video con il suo racconto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GOSSIP (@gossipufficiale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA