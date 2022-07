Tommaso Zorzi “Basta ca*zate! Vi vengo a prendere uno ad uno”/ Perché sbotta online?

Tommaso Zorzi, durissimo sfogo dopo rumors di rottura con Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi incontenibile. L’ex vincitore del Grande Fratello VIP ha perso le staffe, nelle scorse ore, nei confronti del “giornalismo rosa”, attaccato apertamente dopo l’ennesima fake news sulla sua storia d’amore con il fidanzato Tommaso Stanzani. “Non c’è scritto da nessuna parte che se uno fa un lavoro con esposizione pubblica la gente possa speculare sul suo privato, non è una legge, la gente che ragiona così deve smetterla perché non è vero”, ha tuonato Tommaso Zorzi, preannunciando querele.

L’influencer e conduttore ha chiamato in causa tutti coloro i quali continuano a mettere in dubbio la stabilità della sua relazione. “Va benissimo paparazzi, giornalismo rosa, il gossip, ma inventare di sana pianta una storia completamente falsa per il gusto di farlo è un atto di una bassezza vergognosa”, ha affermato.

Tommaso Zorzi contro il giornalismo rosa: “Scrivono ca*zate”

Il ventisettenne non ha preso affatto bene le voci riguardanti la presunta crisi con Stanzani e ha ribadito tutto il suo disgusto nei confronti del gossip. “Non si considera mai che dietro a un personaggio c’è una famiglia, ci sono amici, affetti che possono essere influenzati dalle c*c*t* che scrivete, questo rende voi delle persone misere, basse, proprio schifose, io adesso inizio a prendervi a uno a uno e ad agire legalmente. Basta!”.

Nello specifico, l’ex gieffino, ha fatto capire di essere arrabbiato con un giornalista che a suo avviso avrebbe rivelato cose totalmente false ed inventate: “…ma con tanto di dettagli, tutta una storia. Lui ha visto, saprebbe, ha parlato con dei testimoni. L’ho chiamato e gli ho detto in che senso? Ero ironico”.

