Grande Fratello, sfuma il debutto di Tommaso Zorzi come opinionista: la decisione sorprende fan e addetti ai lavori.

Salta clamorosamente il primo nome dell’opinionista al Grande Fratello. Tommaso Zorzi è stato infatti escluso dalla trasmissione. Ad annunciarlo ci ha pensato Dagospia che ha confermato che l’influencer non sarà accanto a Simona Ventura a commentare le vicende dei gieffini nella versione NIP del reality di Canale 5. Eppure, il suo nome sembrava ormai essere assodato e tutti erano convinti che Zorzi e la conduttrice avrebbero formato una squadra vincente.

Concorrenti Grande Fratello, il cast è completo: quanti sono e quanto dura il reality/ Tutte le novità

Non a caso Tommaso Zorzi è sotto la stessa agenzia della conduttrice, quella di Beppe Caschetto, e forse per quello si era così sicuri della sua partecipazione. Secondo molti, la notizia della sua esclusione dal ruolo di opinionista del Grande Fratello è una mossa sbagliata, dato che la sua competenza e ironia avrebbero rappresentato senza dubbio un personaggio piacevole e con gli occhi aperti, capace di interferire nelle dinamiche e di trarre il meglio dai concorrenti. Eppure, la produzione ha detto un secco no.

Simona Ventura rivoluziona il Grande Fratello, si torna al passato/ "Ecco cosa accadrà in tutte le puntate"

Grande Fratello, Tommaso Zorzi assente: “La redazione vuole un nome scioccante“

La redazione del Grande Fratello pare voler cercare un opinionista ancor ‘più sorprendente‘, secondo gli ultimi rumor. Il reality condotto da Simona Ventura dovrà infatti essere perfetto e a prova di flop, dato che dal 29 settembre vedremo un’edizione speciale che ritorna un po’ alle origini di quello che era il vero Grande Fratello.

Per ora abbiamo alcune novità sul format e sulle linee guida che sceglierà la trasmissione. Innanzitutto Pier Silvio Berlusconi ha voluto puntare su persone sconosciute al mondo dello spettacolo con storie di vita rilevanti, mentre cambierà tutto a livello di televoto: si torna ai classici sms. Resta aperta la questione opinionisti, se non ci sarà Tommaso Zorzi chi potrebbe essere il sostituto di Cesara Buonamici? La questione resta aperta, come aperto è ormai il conto alla rovescia per l’inizio del programma.

Grande Fratello, si torna a votare solo con gli SMS/ Esplode la polemica: "Non eviterà il caos"