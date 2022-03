Tommaso Zorzi, chi è il fidanzato di Tommaso Stanzani/ “Odiavo le coppie smielate”

Tommaso Zorzi, fidanzato Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi è il fidanzato di Tommaso Stanzani. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e l’ex ballerino di Amici stanno insieme ormai da un anno: “Ci siamo conosciuti dopo una grande sovraesposizione, io al Grande Fratello, lui ad Amici. Il nostro rapporto lo abbiamo sempre tenuto riservato, paradossalmente”, ha detto l’influencer a Verissimo. È stato proprio l’ex gieffino a fare il primo passo, contattando Stanzani su Instagram: “A me piace corteggiare, sono più cacciatore che preda. Prima odiavo le coppie smielate, ma ora mi sono ritrovato ad esserlo”. La data ufficiale in cui si sono messi insieme è il 7 maggio 2021 e da allora sono inseparabili: “Questa estate siamo stati due mesi insieme, abbiamo fatto una vacanza in barca, poi siamo stati in montagna, alle isole Eolie…”, hanno raccontato a Silvia Toffanin.

Compleanno Tommaso Stanzani/ La dedica romantica del fidanzato Tommaso Zorzi...

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani convivono a Milano

Inizialmente Tommaso Stanzani era un po’ intimorito dalla popolarità di Tommaso Zorzi: “Avevo un po’ paura ad uscire con lui perché Tommaso era un personaggio molto famoso ed io ero appena uscito da Amici, ma appena l’ho visto si è subito presentato bene: mi aveva aperto la porta dell’auto, mi aveva preso lo zaino…”, ha confessato il ballerino a Verissimo. Oggi i due convivono insieme a Milano. Nelle scorse settimane Tommaso Stanzani ha pubblicato il suo primo singolo “Origami”, una canzone d’amore che sembra proprio parlare della sua storia d’amore con Tommaso Zorzi: “Sei tu a dare un senso a tutte le cose / Nascondiamo gli errori nei libri nei cassetti / Sorvoliamo i problemi, siamo aeroplani […] Tutto non mi fa più paura / Ci sei tu / Siamo lo stesso origami”.

LEGGI ANCHE:

TOMMASO ZORZI, CHI E' IL FIDANZATO DI TOMMASO STANZANI/ "E' un po' pazzerello"Tommaso Stanzani, il coming out/ "L'ho fatto a 14 anni con mia mamma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA