Tommaso Zorzi choc a Radio105: “Ho fatto un cameo in un bukk*ke”/ Leotta sconvolta!

Tommaso Zorzi fa scandalo a 105 Take Away, la trasmissione di Radio 105 condotta da Daniele Battaglia e Diletta Leotta. Ospite dei due conduttori in diretta radiofonica, il personaggio del momento ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. È stato Battaglia a chiedere a Zorzi qual è stata la sua apparizione televisiva “anche inconscia, ma la prima” ha precisato il conduttore. Tommaso ha allora ammesso “Ho fatto un cameo in bukkake”.

Daniele Battaglia ha cercato di dissimulare l’affermazione – che si riferisce ad una pratica sessuale – di Tommaso, mentre Diletta Leotta è rimasta letteralmente senza parole. “Ma non si può, dai, Tommaso è stato un piacere”, ha commentato Daniele Battaglia appena di è accorto della gaffe del suo ospite.

Diletta Leotta commenta la rivelazione hot di Zorzi: “Conosco il significato perché…”

Anche Diletta Leotta ha poi commentato la dichiarazione a luci rosse di Tommaso Zorzi: “Ma lo sai perché conosco il significato di questa parola? Perché il nostro amico Jake La Furia me l’ha messo nelle parole vietate di Instagram e io dicevo: “Ma che significa?”. Vabbè”, ha ammesso la conduttrice. Tra risatine e imbarazzo, la trasmissione è poi andata avanti. Zorzi ha allora parlato della sua nuova avventura televisiva all’Isola dei Famosi e anche con il format Il Punto Z, dichiarando che lo show su Mediaset Play gli consente di utilizzare un linguaggio “che è più mio rispetto all’Isola dove non posso dire certe cose”.

