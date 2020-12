Tommaso Zorzi choc “Ho fatto l’amore con Giulia Salemi”/ Dubbi e sconcerti nella Casa del Grande Fratello Vip

Sabato sera nella casa del Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno scioccato tutti i coinquilini con una rivelazione inaspettata. I due influencer sono legati da anni da una profonda amicizia, ma sembra che tra loro ci sia stato qualcosa di più. Mentre i vip chiacchierano in giardino, Tommaso Zorzi sgancia la bomba sul loro passato sentimentale: “In amicizia, è amore. Eravamo piccoli e inesperti. Era 5 anni fa poi”, scatenando la curiosità di tutti. Giulia Salemi aggiunge: “È una delle esperienze che mi ha segnato… perché tutti gli altri rispetto a Tommaso erano il nulla”. Sonia Lorenzini dice di non credere a questa rivelazione, mentre Dayane Mello sembra più convinta. “Vi lasciamo così con il dubbio. Alla prossima puntata…”, concludono i due amici, con un sorriso malizioso.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: amore o amicizia?

Alla conversazione si è aggiunta anche Cecilia Capriotti che, perso il filo del discorso, chiesto a Tommaso Zorzi di cosa stessero parlando: “Ho fatto l’amore con Giulia Salemi”. Ma la showgirl non ci crede: “No, perché nei vostri sguardi non ricordate cose sessuali. Giulia, tu l’hai corrotto e ti sei approfittata del suo corpicino acerbo”, ironizza. Ma l’influencer milanesere ribatte: “Amore non hai letto bene”. Pronta anche la risposta della Salemi: “Prendici nella serata giusta… e leggi tutto quello che vuoi dai nostri sguardi. Io ero acerba, lui quello esperto”. I dubbi rimangono e poco dopo Dayane Mello, in disparte, ha chiesto a Giulia la verità sulla storia raccontata in giardino: “È successo qualcosa sì o no? Sii chiara!?”. Seppur lasciando qualche dubbio, l’influencer italo-persiana ha risposto che lei e Zorzi si sono scambiati solo baci e tenerezze, ma niente di più.

