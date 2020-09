Tommaso Zorzi, col Coronavirus al Grande Fratello Vip?/ “Le febbre va e vieni…”

Ma cosa sta succedendo dentro la casa del Grande Fratello Vip 2020? Al momento sembra che tutto si sia svolgendo regolarmente e che i protagonisti stiano preparando il loro primo pranzo nella casa di Cinecittà ma ieri sera è successo qualcosa che ha messo tutti in crisi soprattutto alla luce dei rumors dei giorni scorsi. Il protagonista di tutto è Tommaso Zorzi, l’influencer che ieri sera ha avuto la gestione della social room del reality show prima di entrare nella casa e poi? Al suo ingresso nel programma e anche nella casa insieme agli altri protagonisti della prima puntata, Tommaso Zorzi ha rivelato: ““Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la febbre (…) La produzione lo sa che son due giorni che va e viene“.

TOMMASO ZORZI E’ ENTRATO CON LA FEBBRE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Inutile dire che mai come in questo periodo questo mette paura a tutti soprattutto al pubblico a casa che nei giorni scorsi ha letto di un caso positivo di Coronavirus dietro le quinte del Grande Fratello Vip 2020. Per molti giorni si è parlato di questo caso positivo tra gli autori e dei controlli in corso ma anche del rischio che il programma potesse slittare ma alla fine non è stato così. Secondo i bene informati i concorrenti hanno fatto il tampone fino a poco prima di entrare in casa, la febbre di Tommaso Zorzi è dovuta solo all’emozione o ad un malanno stagionale? Lo speriamo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA