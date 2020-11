Tommaso Zorzi/ Compagno di merenda di Giacomo Urtis, la Contessa..

Tommaso Zorzi sottotono al Grande Fratello Vip 2020?

Tommaso Zorzi è sicuramente stato il protagonista silenzioso di questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer continua a mietere successi all’esterno della casa e a gestire al meglio le situazioni dentro mettendo insieme giochi, fiction e anche discussioni alle quali, naturalmente, prende parte. Da quando è entrato nella casa Giacomo Urtis le cose sono un po’ cambiate e le ultime cose che abbiamo visto dell’influencer, almeno parlando di cose forti, è la lite avuta con Patrizia de Blanck nella puntata di lunedì scorso. Tra i due sembra che ormai le cose non siano più risanabili e dopo la nomination non hanno fatto altro che peggiorare visto che la lista dei nemici della Contessa si è allungata e molti di questi nomi sono proprio dell’entourage di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis “Compagni di merenda” secondo la Contessa…

A rendere l’aria un po’ meno pesante è arrivato proprio Giacomo Urtis, che la Contessa ha già etichettato come il “compagno di merenda” di Tommaso Zorzi lasciando intendere che tra loro ci sia qualcosa che ancora non sappiamo. Ciliegina sulla torta è il gossip arrivato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 al grido di: “Un cantante molto noto è diventato un grande fan di Tommaso Zorzi, anzi ha preso una vera e propria cotta per lui, tanto che vorrebbe incontrarlo una volta finito il programma. Vero o falso?”. Naturalmente in molti ci hanno subito creduto ma l’influencer no e dopo una serie di battute su Ricky Martin ed Elton John, alla fine proprio Tommaso Zorzi ha tirato fuori Malgioglio, sarà proprio il compositore ad aver fatto battute di apprezzamento sull’influencer?



