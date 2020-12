Tommaso Zorzi/ Con Sonia Lorenzini tregua o strategia? Intanto confessa che…

Tommaso Zorzi eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Tommaso Zorzi continua ad essere attore e autore di questo Grande Fratello Vip 2020 che davvero non può prescindere da lui. Anche in questi due giorni lontani dalla diretta ha combinato di tutto e, in particolare, è riuscito a far litigare Giulia con tutti o quasi ma lui stesso è stato vittima di una furiosa lite con Sonia Lorenzin. La bella tronista di Uomini e donne è arrivata portando scompiglio nella casa e, soprattutto, nella vita dell’influencer che rimanda al mittente le accuse salvo poi ammettere di aver fatto qualcosa di brutto ma non quella di cui Sonia lo accusa ma il punto centrale per lui è un altro: perché non si è arrabbiata e lo ha affrontato otto mesi fa ed è venuta a farlo nella casa del Grande Fratello Vip 2020? I suoi compagni continuano ad invitarlo a non farsi trascinare da queste polemiche e non farsi provocare ma è stata davvero dura rimanere calmo dopo la diretta di venerdì scorso e anche nei giorni seguenti. Altra storia invece con gli altri due nuovi arrivati, Filippo Nardi e Samantha de Grenet curiosi sulla sua vita e della sua storia e pronti a fargli domande anche sulla sua esperienza all’Estero.

Tommaso Zorzi non dimentica Francesco Oppini

Tommaso Zorzi conferma di essere stato tre anni fuori prima a Glasgow e poi a Londra e di aver avuto modo di imparare così le lingue che gli piacciono molto. Lo stesso Filippo Nardi conferma questa sua abilità e poi chiede all’influencer che cosa ha portato a casa del suo viaggio. La risposta dell’influencer? L’abbattimento di tutti i pregiudizi. Chiuso invece, in parte, il capitolo Francesco Oppini. Ogni tanto Tommaso lo nomina ancora soprattutto per spiegare agli altri il loro tipo di rapporto e l’affetto che ha nei suoi confronti ma finalmente non piange disperato al suo capezzale. Anche in queste ultime ore il bell’influencer ha etichettato Oppini come il suo uomo ideale. Avrà modo di sentirlo o vederlo anche nella puntata di oggi?



