Nato a Milano il 2 aprile 1995 Tommaso Zorzi da anni è un influencer molto amato e seguito ed è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione. A fargli ottenere non poca visibilità è stata la sua partecipazione al programma ‘Riccanza’ su MTV. Nel 2018 è tornato sul piccolo schermo partecipando prima a Dance Dance Dance e poi a Pechino Express in coppia con Paolo Caruso. Due anni dopo ha condotto il programma ‘Adoro’ con Giulia Salemi e il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa.

Tommaso Zorzi ha scritto alcuni libri e si è fatto conoscere meglio dal pubblico durante la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, fu proprio lui ad aggiudicarsi la vittoria del reality. Subito dopo è approdato all’Isola dei famosi, non come concorrente ma nei panni di opinionista e ha ricoperto il ruolo di giudice in Drag Race Italia. In televisione lo abbiamo visto anche al timone delle trasmissioni ‘Questa è casa mia!’ e ‘Tailor Made – Chi ha la stoffa?’. Il noto influencer dal 2024 conduce ‘Cortesie per gli ospiti’ su Real Time al fianco di Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

Per via della sua visibilità l’influencer si ritrova spesso al centro del gossip, si è parlato molto anche della fine della sua storica amicizia con Aurora Ramazzotti. I due sono stati davvero legati per anni e non è chiaro cosa sia successo tra loro, l’allontanamento però è palese. Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale in passato è stato legato con volti noti come Tommaso Stanzani, Marco Ferrero, Armando Condemi ed è stato più volte pizzicato in compagnia di presunti nuovi flirt, di recente però ha fatto sapere di essere single al momento.

Nel suo nuovo libro ‘Divina’ ha fatto anche una confessione scioccante sull’uso di droga, Tommaso Zorzi. In una recente intervista, infatti, ha fatto sapere: “La droga? L’ho usata. È passato, è un errore che non rifarei” e subito dopo ha aggiunto che lo considera un errore che non rifarebbe, che però appartiene al passato. Ha raccontato che per un po’ ha fatto uso di cocaina mentre era in discoteca il sabato sera, per fare il cretino e per noia. Ci ha tenuto a precisare di non aver avuto una vera e propria dipendenza, chi lo ha salvato? È stata la madre a fargli capire che stava sbagliando e lui ha subito smesso, Tommaso Zorzi ha anche rivelato di non crede di aver fatto qualcosa di cui posso vergognarsi, se ha fatto del male a qualcuno è stato se stesso.