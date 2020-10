Tommaso Zorzi contro gli autori del Grande Fratello Vip/ Poi minaccia di lasciare la casa ma…

Tommaso Zorzi si lascia andare ad un durissimo sfogo contro gli autori del Grande Fratello Vip 2020 e minaccia di abbandonare la casa. Tutto è accaduto durante la notte tra domenica e lunedì. Zorzi, parlando con i compagni, in vista della nuova puntata serale, si è augurato di non passare nuovamente per “il cattivo della situazione”. “Domani sarà una bella giornata di m***a, l’ho detto. In puntata cosa mi montano? Una clip dove dico tipo una parola dopo l’altra e scollegate l’una dall’altra”, sono state le parole dell’influencer che non ha gradito il modo in cui, nella puntata di venerdì scorso, è stato mostrata la sua imitazione di Barbara D’Urso tirando in ballo Gabriel Garko e Adua Del Vesco. Lo sfogo di Zorzi che ha anche minacciato di lasciare la casa per tutelare la propria immagine, tuttavia, come hanno scritto molti utenti sui social, sarebbe stato censurato dalla regia che avrebbe immediatamente cambiato inquadratura.

TOMMASO ZORZI, DURO SFOGO CONTRO GLI AUTORI DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Non è la prima volta che Tommaso Zorzi si sfoga contro gli autori del Grande Fratello Vip 2020. Durante i giorni trascorsi in tugurio con Massimiliano Morra e Myriam Catania, si è sfogato così: “Se monti una clip metti tutto, le cose positive e anche quella. Pupo mi ha dato dell’ipocrita. Ma chi lo conosce? […] Io sto riflettendo se rimanere o no. Se ancora mi attaccheranno io dirò ‘ciao ragazzi, sapete cosa c’è? Me ne vado’. io me ne vado. Io facci passare un’altra puntata, se mi fanno passare in quel modo in puntata dico ‘Ciao Alfonso’. Io non c’ho voglia a 24 anni di farmi rovinare la reputazione da loro a gratis”. Il riferimento non è solo alla clip relativa all’imitazion di Barbara D’Urso con riferimento al coming out di Gabriel Garko, ma anche alle clip riguardanti le sue discussioni con Francesca Pepe. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Alfonso Signorini chiederà a Tommaso spiegazioni in merito al suo sfogo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA