Tommaso Zorzi dà della “scema” a Maria Teresa Ruta?/ Il web “getta mer*a su di lei”

Tommaso Zorzi si lascia scappare una frase poco carina verso Maria Teresa Ruta e il web punta il dito contro l’influencer. Cosa è successo? Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2021 i vipponi all’interno della casa hanno cambiato opinione nei confronti della conduttrice. Tutto è legato alla verità di Francesco Baccini che si è confrontato con la Ruta parlando del flirt confessato dalla coinquilina nella casa. La versione del cantautore genovese è stata completamente differente da quella detta e condivisa dalla Ruta con i compagni. In tanti, infatti, cominciano a pensare che la conduttrice abbia travisato le cose volutamente per creare un vero e proprio gossip. Per questo motivo dopo la diretta Tommaso Zorzi ha deciso di lasciare la stanza blu dove dormiva proprio con la madre di Guenda Goria, ma non finisce qui visto che poco dopo l’influencer e Stefania Orlando hanno cercato un confronto con la conduttrice.

Tommaso Zorzi vs Maria Teresa Ruta: l’ha chiamata ‘scema’?

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 hanno messo alle strette Maria Teresa Ruta sulla bugia detta sul presunto flirt, poi smentito, con Francesco Baccini. La conduttrice smascherata proprio dal cantautore genovese ha precisato: “non volevo mettere in mezzo terze persone, avevo omesso delle cose. Non mi aspetto che gli amici mi mettano in difficoltà”. Ma la situazione è continuata anche dopo la puntata del reality show di Canale 5 visto che in mattinata Zorzi e gli altri coinquilini sono tornati a parlare del confronto fra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini con l’influencer che ha etichettato la madre di Guenda come “una scema”. La Ruta poco dopo ha voluto un confronto face to face con Zorzi: “io sono la tua prima fan, ma il tuo atteggiamento nei confronti di Giulia Salemi mi sembra esagerato. Spari sulla croce rossa”. Sta di fatto che le parole di Zorzi non sono assolutamente passate inosservate visto che proprio il web ora è tutto contro di lui. “Tommaso ha fatto uno scivolone, butta mer*** su di lei” scrive un utente a cui un altro fa eco scrivendo: “a tre settimane dalla finale, Tommy e Stefania non guardano più in faccia nessuno” e chi ipotizza un finale davvero inaspettato “speriamo vinca Maria Teresa Ruta”.



