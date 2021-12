Tommaso Zorzi derubato a Milano/ “Fuga di notizie: sì, ladri in casa. Noi…”

Tommaso Zorzi derubato: l’influencer ha ricevuto una visita indesiderata nella sua casa di Milano, quella dei ladri, che hanno messo a segno un furto mentre il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si trovava a Taormina per un breve soggiorno lontano dalla città del Duomo. A lanciare per primo la notizia è stato il sito di Roberto D’Agostino “Dagospia”, che ha rivelato come siano stati portati via dai malviventi alcuni oggetti di valore, tra cui figurano borse firmate (collezione Hermes e Birkin, dal valore commerciale che può raggiungere financo i diecimila euro).

Insomma, davvero una brutta batosta morale per Tommaso Zorzi, il quale ha deciso di condividere con i suoi fan sui social media, scrivendo: “Avevo appena finito di dire che stava andando tutto da Dio”, sottolineando con amara ironia il suo stato d’animo dopo l’accaduto. In realtà, non sono ancora stati chiariti con esattezza i termini dell’azione criminale subita, ma non sono mancati i commenti di sostegno da parte del popolo del web per uno dei volti televisivi più apprezzati dal pubblico a casa.

TOMMASO ZORZI DERUBATO: “FORTUNATAMENTE NOI STIAMO BENE”

Accanto alla didascalia che vi abbiamo riportato poche righe fa, Tommaso Zorzi, derubato a Milano nella sua abitazione mentre si trovava altrove, ha pubblicato una fotografia che contiene le sue dichiarazioni e le sue impressioni su questo episodio: “Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la mia situazione. Purtroppo ho subìto un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, Tommy”.

L’auspicio è che si possa presto arrivare a una svolta nelle indagini, individuando i responsabili del furto e restituendo così il maltolto a Zorzi.

