Tommaso Zorzi di nuovo vicino a Francesco Oppini/ Che succede dopo il GF vip?

Tommaso Zorzi al centro del gossip dopo il Grande Fratello vip: c’entra Francesco Oppini

Può dirsi il protagonista per antonomasia del Grande Fratello vip 5, il reality show che lo ha reso popolare agli occhi dei telespettatori di Canale 5, e intanto Tommaso Zorzi torna al centro dell’attenzione mediatica, e il motivo é un riavvicinamento pubblico a Francesco Oppini.

Nel corso del soggiorno vissuto nella Casa più spiata d’Italia, l’influencer e vincitore del GF vip 5 ha fatto breccia nei cuori di molti telespettatori sfoderando il suo carisma e soprattutto per l’amicizia speciale instaurata con il coinquilino e figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. I gieffini hanno legato in un modo viscerale nel reality, tanto da lasciare pensare ad una parte maliziosa del pubblico TV che tra i due vi fosse qualcosa di più di un’amicizia, almeno da parte di Tommaso, che ha dichiarato la sua omosessualità pubblicamente. I due giovani sono rimasti molto amici, per poi apparire agli occhi dei fan distanti tra loro, subito dopo la fine del reality.

Ma a quanto pare i rapporti tra gli ex Grande Fratello vip sono ancora in corso e a renderlo evidente é un intervento di Tommaso Stanzani, ex allievo ballerino di Amici ed attuale fidanzato di Zorzi.

Il video della reunion post-Gfvip spopola in rete

Il ballerino ha condiviso su TikTok un video che lo immortala nel mezzo di una reunion tenutasi a casa di Tommaso Zorzi, con Francesco Oppini e la sua nuova compagna, Francesca.

L’occasione della reunion é una tavolata imbandita all’insegna della pace e della serenità per una cena, tra gli ex GF vip e le loro dolci metà. Un video che in poche ore ha fatto incetta di interazioni social, tra like e commenti social di approvazione rilasciati da parte degli utenti rispetto a quella che sembra essere un’amicizia ricucita o ritrovata tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

