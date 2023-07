Tommaso Zorzi difende Chiara Ferragni dalle critiche per la foto in Sicilia/ “Gogna online, trovo disonesto…”

Chiara Ferragni e la polemica per la foto in Sicilia: interviene Tommaso Zorzi

Negli ultimi giorni si è accesa una rovente polemica social per una foto condivisa da Chiara Ferragni sui social. La nota influencer ha infatti postato uno scatto in Sicilia, dove si trova per una breve vacanza, con la didascalia “a good Monday“. Tuttavia da molti è stata vista come una mancanza di rispetto nei confronti dell’isola che, da qualche giorno ormai, è devastata dagli incendi. Sebbene abbia spiegato che il post è stato pubblicato prima dell’allerta incendi diramata dalla Protezione Civile, la Ferragni è stata subissata di critiche, alle quali ha poi prontamente replicato sempre via social.

A difenderla, oltre al marito Fedez, è intervenuto nelle ultime ore anche Tommaso Zorzi. L’ex gieffino, in alcune Instagram stories, ha sottolineato l’inutilità di queste polemiche: “L’andamento qui sui social (e specialmente su Twitter) è talmente volto alla caccia alle streghe, che Chiara Ferragni diventa oggetto di una polemica sul cambiamento climatico. Ormai basta dare un volto (o un profilo) a qualsivoglia polemica e parte la gogna online. E il paradosso è che si pensi così di aver fatto la propria parte rispetto al problema di turno“.

Tommaso Zorzi difende Chiara Ferragni: “Non risolverà nulla prendersela con lei“

Tommaso Zorzi è un fiume in piena e difende a spada tratta Chiara Ferragni: “Le polemiche hanno senso quando sono costruttive e questa davvero non lo è. Non risolverà nulla prendersela con la Ferragni nell’economia del problema. Può non piacerti il personaggio, puoi lecitamente dissentire con tutto quello che dice e fa, ma che diventi il capro espiatorio per una situazione che da settimane ha messo in ginocchio una regione lo trovo intellettualmente disonesto“.

Infine, si sofferma sulla figura degli influencer, tanto criticati dalla società: “E per concludere, gli influencers sono sempre tacciati sostanzialmente di inutilità e pigrizia. Sono degli scansafatiche che hanno vinto alla lotteria della vita e si ritrovano a guadagnare grandi cifre senza nessun tipo di titolo o di talento. Possono al massimo parlare di make-up e outfit of the day. In sintesi, degli ebeti con un ricco conto in banca. Quando però scoppia un caso che ne vede coinvolto uno, questo immediatamente diventa il modello della gioventù odierna. La persona che spreca il valore della propria voce e che non mette a disposizione la propria cassa di risonanza per salvare il mondo. Non trovate che sia un po’ strano?“.

