Tommaso Zorzi “Dubbi di Francesco Oppini? Solo perché sono gay!”/ L’accusa al GF Vip

E alla fine la coppia è scoppiata! Francesco Oppini è finito nel mirino di Tommaso Zorzi che non ha trovato carine alcune parole che il figlio di Alba Parietti ha detto agli altri concorrenti parlando di lui e del loro rapporto, e così ecco che la bomba è finalmente scoppiata e il secondo capitolo di quello che possiamo definire il loro addio, è andato in scena ieri sera al Grande Fratello Vip 2020. Con una bella sfuriata, l’influencer ha evidenziato il fatto che la sua voglia di allontanarsi e i dubbi sono legati solo alla sua omosessualità perché solo per questo Francesco Oppini si è convinto che lui voglia qualcosa. Su insistenza di Alfonso Signorini, i due si ritrovano a parlare e così Tommaso Zorzi ha portato a galla nuovamente i suoi dubbi riguardo al loro rapporto.

TOMMASO ZORZI E FRANCESCO OPPINI ALLO SCONTRO

In particolare, l’influencer si è fissato sulla frase che più lo ha infastidito ovvero: “Non so se voleva da me qualcosa che io non posso dargli”. Il chiarimento ai suoi possibili sentimenti sono chiari e così Tommaso Zorzi ha commentato: “Alfonso, è un leitmotiv degli etero che tutti i gay sono innamorati di loro e li seguono come i cani. Il fatto che si vociferi che io abbia cambiato atteggiamento nei confronti di Francesco perché non c’è stato è il limite dei discorsi. Francesco mi devi dire se io ti ho mai fatto credere qualcosa, ma poi ti chiedi se io volevo qualcosa in più solo perché sono gay?”. I due hanno provato a chiarire e, in particolare, Oppini ha notato il suo allontanamento e l’influencer ha ammesso di averlo fatto solo perché lui si è omologato al pensiero del gruppo.



