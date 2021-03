Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti/ Pace dopo il GF Vip “ci siamo abbracciati a lungo”

La fine del Grande Fratello Vip ha segnato per Tommaso Zorzi la conclusione dell’amicizia con Giulia Salemi e la ripresa di quella con Aurora Ramazzotti. L’ex gieffino ed ora opinionista dell’Isola dei Famosi, nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà aveva spesso parlato del rapporto che lo univa alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ammettendo le sue colpe e spiegando in più occasioni la causa scatenante che aveva portato a mettere in pausa la loro bellissima amicizia. Proprio Zorzi aveva promesso a se stesso che una volta uscito avrebbe voluto avere un confronto con Aurora e così è stato.

A raccontare la ritornata e attesa serenità tra i due amici è stato lo stesso Tommaso, ospite qualche settimana fa di Casa Chi, il format web di Chi Magazine. Il giovane influencer aveva svelato ciò che aveva fatto subito dopo essere tornato alla realtà dopo l’esperienza al GF Vip che lo ha visto uscire da trionfatore, ed una delle prime cose è stata proprio rivedere la giovane Ramazzotti: “Ho alzato il telefono e ho chiamato una delle poche amiche che ho. Amica vera: Aurora Ramazzotti”. Quindi il 25enne aveva aggiunto: “Aurora è venuta a casa mia e ci siamo abbracciati a lungo. Senza post, senza foto, un rapporto reale con lei e basta. Questa è amicizia. Sono felice di averla ritrovata”.

TOMMASO ZORZI E AURORA RAMAZZOTTI: PACE FATTA

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti va avanti da molto tempo. Lo ha dichiarato l’attuale opinionista dell’Isola svelando di conoscere la figlie di Michelle Hunziker e del celebre cantante sin dai tempi del liceo: “E’ la mia migliore amica, la conosco dal liceo e abbiamo vissuto insieme tutto”. Sempre a Casa Chi, Zorzi aveva spiegato il suo forte legame all’intera famiglia di Aurora: “Lei e Michelle Hunziker, alla quale per prima ho svelato la mia omosessualità, sono come una famiglia per me”. Al GF Vip Tommaso aveva svelato il vero motivo che aveva portato al loro allontanamento: la giovane aveva annullato il viaggio a Capri che avrebbe dovuto fare con Zorzi per un motivo grave, ovvero la morte della nonna del fidanzato. Da quel momento Tommaso e Aurora avrebbero smesso di parlarsi. “Ci ho litigato perché ho un carattere di merd*”, aveva detto confidandosi con Myriam Catania. Dopo il reality però, il tanto agognato chiarimento svelato anche nell’intervista a Verissimo: “Con Aurora abbiamo chiarito, appena sarà possibile abbiamo tanta voglia di riiniziare a viverci come abbiamo fatto fino a qualche anno fa, eravamo indissolubili. Sono anche molto grato alla famiglia Hunziker-Trussardi perché mi hanno sempre accolto come un figlio. A Michelle chiedevo sempre consigli”.

